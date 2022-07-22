ديوكوفيتش ينضم الى "فريق الأحلام" الأوروبي في كأس ليفر

سيباستيان بوزون ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الجمعة، أنه سينضم إلى الاسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر والبريطاني آندي موراي في تشكيلة الأحلام لأوروبا في كأس ليفر الذي سيجمع "الأربعة الكبار" سابقا في فريق واحد.

إعلان اقرأ المزيد

سيواجه فريق بيورن بورغ الأوروبي فريق جون ماكنرو العالمي في النسخة الخامسة من الحدث الذي سيقام في قاعة "أو 2 أرينا" في لندن بين 23 و25 أيلول/سبتمبر المقبل. ويتطلع فريق اوروبا لتحقيق الفوز للمرة الخامسة تواليا في الحدث الذي يقام لثلاثة أيام والذي سُمي على اسم اسطورة المضرب الاسترالي رود ليفر.

وسيظهر ديوكوفيتش، بطل ويمبلدون سبع مرات، في كأس ليفر للمرة الأولى منذ 2018، عندما أقيمت في شيكاغو.

وقال ديوكوفيتش الفائز بـ 21 بطولة كبرى "إنها المنافسة الوحيدة التي يمكنك أن تلعب فيها في بيئة جماعية مع لاعبين تتنافس معهم عادة، وأن تنضم إلى رافا وروجيه وآندي - ثلاثة من أكبر منافسي على الإطلاق - ستكون مباراة فريدة فعلًا".

وسيطر اللاعبون الأربعة على منافسات الرجال لما يقارب العقدين من الزمن، حيث هيمنوا على 66 من أصل 76 بطولة كبرى، كما وفازوا بكل ألقاب بطولة ويمبلدون منذ العام 2003.

ولم يُعلن بعد عن المقعدين الإثنين الشاغرين في التشكيلة الاوروبية لاكمال العدد المسموح به وهو ستة، فيما ضمّ فريق ماكنرو كلا من الكندي فيليس أوجيه-ألياسيم، الاميركي تايلور فريتز والارجنتيني دييغو شفارتسمان حتى الآن.

وقال السويدي بورغ المصنف الأول عالميًا سابقًا "لا أعتقد أنه كان بإمكاني تخيل وجود هذه الرموز الأربعة للرياضة في فريق واحد معًا".

وتابع "أعلم أنهم، مثلي، يقدّرون أهمية هذه اللحظة وسوف يكونون مستعدين لها. هدفنا كل عام هو الفوز. مع رافا وروجر وآندي ونوفاك في الفريق، تعجبني فرصنا".

© 2022 AFP