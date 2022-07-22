طواف فرنسا: فينغيغارد يحافظ على الصدارة قبل مرحلتين من النهاية

ماركو بيرتيريلو ا ف ب

الدراج الفرنسي كريستوف لابورت (جامبو) فرحاً بفوزه بالمرحلة التاسعة عشرة من طواف فرنسا في 22 تموز/يوليو 2022

كاهور (فرنسا) (أ ف ب) – حافظ الدنماركي يوناس فينغيغارد على صدارة طواف فرنسا للدراجات الهوائية قبل مرحلتين من نهاية المنافسات في باريس، فيما بات كريستوف لابورت (جامبو) أوّل فرنسي يحرز مرحلة في النسخة الحالية بتسجيله أسرع توقيت في التاسعة عشرة الجمعة في كاهور.

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ويخوض فينغيغارد المرحلة ما قبل الأخيرة السبت متقدماً في الترتيب العام بفارق 3:21 دقائق عن مطارده المباشر حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار والذي احتل المركز الخامس مع نهاية هذه المرحلة.

في المقابل، انطلق لابورت في الكيلومتر الأخير من أصل 188.3 كلم في شوارع كاهور ليتقدم بفارق ثانية عن البلجيكي جاسبر فيليبسن والإيطالي ألبرتو داينيسي وبطل فرنسا فلوريان سينيشال.

وحقق الفرنسي في سن الـ 29 عاماً، وعقب انتقاله من كوفيديس إلى جامبو، انتصاره الاوّل في مسيرته في احدى مراحل طواف فرنسا.

واستفاد لابورت من مساعدة البلجيكي فوت فان أيرت في الكيلومتر الأخير، ثم انطلق إلى مسافة 600 متر لمقاومة عودة المطاردين.

علّق الفرنسي قائلاً "لقد وثق بي الفريق اليوم"، مضيفاً "قال لي فوت + (الفوز) لك اليوم+. آخر مرة قال لي ذلك كانت في باريس-نيس" في آذار/مارس عندما فاز بالمرحلة الأولى.

وتعتبر مرحلة السبت تجربة قاسية على مدى 41 كيلومتراً بتوقيت فردي، أما المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة، فهي جولة احتفالية إلى حد كبير في باريس، وتنتهي بثماني لفات حول الشانزيليزيه.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 19:

1- الفرنسي كريستوف لابورت 3:52.04 ساعات

2- البلجيكي جاسبر فيليبسن بفارق ثانية

3- الإيطالي ألبرتو داينيسي بفارق ثانية

4- الفرنسي فلوريان سينيشال بفارق ثانية

5- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق ثانية

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 75:45.444 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 3:21 دقائق

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 8:00 د.

4- الفرنسي دافيد غودو بفارق 11:05 د.

5- الكولومبي نايرو كينتانا بفارق 13:35 د.

© 2022 AFP