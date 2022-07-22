مونديال يوجين: الأميركي لايلز يحتفظ باللقب العالمي لسباق 200 م في ثلاثي أميركية جديدة

العداء الأميركي نواه لايلز خلال الدور النهائي لسباق 200 م في مونديال يوجين لألعاب القوى في طريقه إلى الذهبية في 21 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – احتفظ نواه لايلز الخميس بلقبه العالمي في سباق 200 م في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين، في ثلاثية أميركية جديدة.

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وقدم لايلز سباقا مذهلا أنهاه بزمن 19.31 ثانية في رابع أسرع توقيت في التاريخ أمام مواطنيه كينيث بيدناريك (19.77 ث) وإيريون نايتون (19.80 ث).

وهي الثلاثية الأميركية الثانية في سباقات السرعة والثالثة في البطولة بعد الأولى في سباق 100 م السبت الماضي عندما توج فريد كيرلي بالذهب أمام ومارفن برايسي وترايفون بروميل، والثانية عبر البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في مسابقة الكرة الحديد راين كراوزر وجو كوفاكس جوش أووتوندي.

وعوض لايلز خيبة اولمبياد طوكيو الصيف الماضي عندما مرشحا بقوة الى اللقب لكنه حل ثالثا خلف الكندي أندري دو غراس ومواطنه بيدناريك.

وعبر لايلز عن فرحة كبيرة عقب اجتيازه خط النهاية قبل أن يمزق سترته تعبيرا عن ابتهاجه.

ونجح لايلز البالغ من العمر 25 عاما والمولود في ولاية فلوريدا في تحطيم الرقم القياسي العالمي السابق لمواطنه مايكل جونسون (19.32 ث) والذي صمد طويلا وتحديدا منذ اولمبياد أتلانتا الأميركية في الاول من آب/أغسطس 1996، قبل أن يحطمه الأسطورة الجامايكي أوساين بولت مرتين (19.30 ث في أولمبياد بكين 2008 و19.19 ث في بطولة العالم في برلين عام 2009).

ويملك الجامايكي الآخر يوهان بلايك ثاني أسرع توقيت في التاريخ (19.26 ث) حققه في لقاء بروكسل في أيلول/سبتمبر 2011.

وقال لايلز الذي بات أسرع عداء أميركي في تاريخ سباق 200 م: "اليوم هو يومي وأخيراً قمت بتحقيق ما حلمت به منذ سنوات. حققته أمام جميع أفراد عائلتي، والدتي موجود في المدرجات، أنا فخور جدا".

وأضاف "كنت آمل أن يكون وقتًا سريعًا لأنني اعتقدت أنه سيكون سباقا بطيئًا".

© 2022 AFP