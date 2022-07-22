مونديال يوجين: البيروفية غارسيا ليون تحرز ذهبية 35 كلم مشيا وتحقق الثنائية

توّجت البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون بذهبية سباق 35 كلم مشياً في النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية في 22 تموز/يوليو 2022

بن ستانسل ا ف ب