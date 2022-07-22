مونديال يوجين: البيروفية غارسيا ليون تحرز ذهبية 35 كلم مشيا وتحقق الثنائية

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توّجت البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون بذهبية سباق 35 كلم مشياً في النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية في 22 تموز/يوليو 2022
توّجت البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون بذهبية سباق 35 كلم مشياً في النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية في 22 تموز/يوليو 2022 بن ستانسل ا ف ب
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توّجت البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون الجمعة بذهبية سباق 35 كلم مشياً في النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطعت غارسيا ليون التي توجت باللقب العالمي لسباق 20 كلم مشياً يوم الجمعة الماضي، مسافة السباق بزمن 2:39:16 ساعة أمام البولندية كاتارينا دييبلو (2:40:03 س) والصينية شيجيي كيي يانغ (2:40:37 س).

وفرضت غارسيا ليون التي وضعت بلادها على جدول الميداليات للمرة الأولى في تاريخها عندما نالت لقب 20 كلم مشياً، سيطرتها على السباق الحديث العهد في العرس العالمي بعدما كانت المنافسة سابقاً على مسافة 50 كلم مشياً، ونجحت في إنهائه برقم قياسي أميركي جنوبي.

وتفوقت غارسيا ليون (28 عاماً) مرة أخرى على منافستيها في سباق 20 كلم مشياً حيث نالت دييبلو الفضية بأفضل توقيت لها هذا الموسم، وكيي يانغ الفضية برقم قياسي أسيوي.

© 2022 AFP