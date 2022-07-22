مونديال يوجين: الجامايكية شيريكا جاكسون تحرز ذهبية سباق 200 م

جويل صمد اف ب

الجامايكية شيريكا جاكسون تحتفل بتتويجها بذهبية سباق 200 م في مونديال يوجين لألعاب القوى في 21 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت الجامايكية شيريكا جاكسون الخميس ذهبية سباق 200 م في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطعت جاكسون مسافة السباق بزمن 21.45 ثانية محققة رقما قياسيا جديدا للبطولة وثاني أسرع توقيت في التاريخ خلف حاملة الرقم القياسي العالمي الأميركية فلورانس غريفيث-جوينر (21.34 ث منذ عام 1988).

وكان الرقم السابق للبطولة بحوزة الهولندي دافني شيبرز وهو 21.63 وسجلته في نسخة بكين عام 2015.

وعادت الفضية إلى مواطنتها المتوجة بذهبية سباق 100 م شيلي-آن فرايزر-برايس (21.81 ث) والبريطانية دينا آشير-سميث حاملة اللقب (22.02 ث).

وهو اللقب العالمي الفردي الأول لجاكسون بعدما نالت المعدن الأصفر مع منتخب بلادها في سباقي التتابع 4 مرات 400 م في نسخة بكين 2015 والتتابع 4 مرات 100 م في النسخة الأخيرة في الدوحة عام 2019، إلى جانب ذهبية التتابع 4 مرات 100 م في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.

وكانت الأنظار مسلطة على فرايزر-برايس في سعيها للحصول على ثنائية 100 م و200 م للمرة الثانية في مسيرتها بعد الأولى في نسخة موسكو 2013.

وحققت فرايزر-برايس انطلاقة قوية واحتدم الصراع بينها وبين جاكسون في الأمتار الأخير قبل أن تعود الكلمة الأخيرة لجاكسون.

وحلت مواطنتهما إيلاين تومسون-هيراه التي توجت معهما بالثلاثية في سباق 100 م الأحد الماضي، سابعة بزمن 22.39 ثانية.

م م

© 2022 AFP