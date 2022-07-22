مونديال يوجين: المصري عبد الرحمن الى نهائي رمي الرمح والجزائريان مولى وسجاتي في 800 م

أندري إيساكوفيتش اف ب

المصري إيهاب عبد الرحمن خلال الدور الاول لمسابقة رمي الرمح في مونديال يوجين في ألعاب القوى في 21 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بلغ المصري إيهاب عبد الرحمن الخميس الدور النهائي لمسابقة رمي الرمح في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وحل إيهاب ثالثا في تصفيات المجموعة الأول برميه 83.41 م خلف المتأهلين مباشرة الهندي نيراج شوبرا بطل أولمبياد طوكيو الصيف الماضي (88.39 م) والتشيكي جاكوب فادليتش وصيفه (85.23 م).

وقال عبد الرحمن الرياضي المصري الوحيد المتوج في بطولات العالم عندما نال فضية نسخة بكين 2015: "أنا سعيد بتأهلي إلى الدور النهائي على الرغم من الأجواء الحارة في يوجين في الوقت الحالي، أشعر بأنني في حالة جيدة وبإمكاني تحقيق رقم أفضل".

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "سعيد بتأهلي رغم أن استعداداتي لم تكن جيدة خصوصا بسبب تعرضي لإصابة في كوعي اواخر العام الماضي وخضوعي لعملية جراحية مطلع الحالي".

وتابع "لحسن حظي تعافيت بسرعة وعدت الى المنافسات ولدي ثقة كبيرة في نفسي ومؤهلاتي لتحقيق الأفضل والمنافسة على إحدى الميداليات الثلاث".

ويقام الدور النهائي بعد غد السبت.

وبلغ الجزائريان سليمان مولى وجمال سجاتي الدور النهائي لسباق 800 م بعد تصدر كل منهما لمجموعته: الاول في الثالثة بزمن 1:44.89 دقيقة هو الأسرع في التصفيات أمام الكندي ماركو أروب ثاني المجموعة ذاتها (1:45.12 د)، والثاني في المجموعة الثانية بزمن 1:45.44 دقيقة أمام الفرنسي غابريال تويال (1:45.53 د).

وكان مولى وسجاتي تصدرا مجموعتيهما السادسة والرابعة في الدور الأول الأربعاء بزمن 1:44.90 د و1:46.39 دقيقة تواليا.

وفشل المغاربة معاد زحافي وعبد العاطي الكص والحسن مجاهد والتونسي عبد السلام عيوني في حجز بطاقاتهم إلى النهائي.

وحل زحافي خامسا في المجموعة الثانية بزمن 1:46.35 دقيقة، والكص ثامنا واخيرا في الثالثة بزمن 1:46.46 دقيقة، ومجاهد سابعا في الأولى بزمن 1:47.18 دقيقة، وعيوني سادسا في الثالثة بزمن 1:46.08 دقيقة.

ويتأهل أول وثاني المجموعات الثلاث من التصفيات إضافة إلى صاحبي أسرع توقيت بعد الستة المتأهلين مباشرة الى الدور النهائي المقرر السبت المقبل.

وخرجت المغربية آسية الرازيقي من الدور الأول لسباق 800 م بحلولها سابعة في المجموعة الثالثة والـ39 في الترتيب العام للمجموعات الست من التصفيات بزمن 2:03.77 دقيقة.

ولم تكن حال مواطنيها سفيان بوقنطار وهشام أقنقام أفضل وفشلا بدورهما في تخطي الدور الأول لسباق 5 الاف م حيث حل الأول في المركز الرابع عشر في تصفيات المجموعة الأولى بزمن 13:37.69 دقيقة، والثاني في المركز السابع عشر في المجموعة الثانية بزمن 14:05.11 دقيقة.

وخرج أيضا السوداني ياسين عبدالله باحتلاله المركز الثامن عشر في المجموعة الثانية بزمن 14:15.59 دقيقة.

ويقام الدور النهائي الأحد المقبل في ختام البطولة.

© 2022 AFP