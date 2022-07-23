أمم إفريقيا للسيدات: جنوب إفريقيا تحرم المغرب من الانجاز وتتوج باللقب

فاضل السنا ا ف ب

لاعبات جنوب إفريقيا يحتفلن بالهدف الأول في مرمى المغرب خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات في كرة القدم. الرباط في 23 تموز/يوليو 2022

الرباط (أ ف ب) – توج منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم بلقب كأس الأمم الإفريقية للسيدات لأول مرة في تاريخه، حارماً المضيف المغربي من أن يصبح أول بطل قاري عند العرب على صعيد السيدات، وذلك بالفوز عليه 2-1 السبت في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط.

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وسجلت هيلدا ماغايا هدفي جنوب إفريقيا في الدقيقتين 63 و71، قبل أن ترد روزيلا أيان للمغرب في الدقيقة 80.

ورغم خسارة النهائي، كانت هذه البطولة تاريخية للبلد المضيف إذ يصل الى هذه المرحلة لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول منتخب عربي للسيدات يتأهل الى نهائيات كأس العالم المقررة بنسختها المقبلة عام 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، بمجرد وصوله الى نصف النهائي.

وأفرز النهائي بطلاً جديداً للقارة بعدما سيطرت نيجيريا على اللقب في 11 نسخة من أصل 13، لكنها خرجت في نصف النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وباتت جنوب إفريقيا ثالثة بطلة للقارة السمراء منذ انطلاق البطولة عام 1991، الى جانب نيجيريا وغينيا الاستوائية التي فازت باللقب مرتين عامي 2008 2012.

© 2022 AFP