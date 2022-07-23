ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في ليبيا إلى 16 قتيلاً

محمود تركية اف ب

أفراد من "اللواء 444" التابع لوزارة الدفاع الليبية في عين زارة ضاحية طرابلس في 22 تموز/يوليو 2022

طرابلس (أ ف ب) – أدت الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس الجمعة، إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين بجروح، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها وزارة الصحة السبت.

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وقالت الوزارة في بيان إن "إحصائيات الوفيات والجرحى نتيجة الاشتباكات التي حصلت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة بلغت 16 قتيلا و52 جريحا"، موضحة أن إصاباتهم "متفوتة" الخطورة.

وأضافت أن "جميع الجرحى يتلقّون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام في مدينة طرابلس".

لكن الوزارة لم تحدد عدد المدنيين من القتلى والجرحى.

وأفادت خدمة الإسعاف والإنقاذ في طرابلس الجمعة بمقتل ثلاثة مدنيين.

ووقع القتال ليل الخميس الجمعة وتوقف في وقت متأخر من بعد ظهر الجمعة. وتواجهت مجموعتان مسلحتان مؤثرتان: قوة الردع ولواء ثورة طرابلس وكلاهما تابع للسلطة التنفيذية.

وقالت مصادر محلية، إن قيام مجموعة مسلحة باحتجاز مقاتل ينتمي إلى المعسكر الآخر أدى إلى اندلاع الاشتباكات التي طالت أحياء عدة في المدينة.

وبعد المواجهات، علق رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد دبيبة مهام وزير الداخلية خالد مازن، وكلّف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي "بتسيير مهام وزارة الداخلية (...) حتى إشعار آخر".

وتعكس هذه الاشتباكات الفوضى التي تغرق فيها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.

أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير ومنحها ثقته في آذار/مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّاً موقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

© 2022 AFP