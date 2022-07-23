بطولة فرنسا: ليون يتعاقد مع الظهير الارجنتيني تاليافيكو

موريس فان ستين ا ن ب/ا ف ب/ارشيف

ليون (أ ف ب) – وقّع الظهير الأرجنتيني الدولي نيكولاس تاليافيكو مع ليون الفرنسي من أياكس أمستردام الهولندي، في عقد لثلاث سنوات مقابل 4.2 مليون يورو، حسب ما أعلن الأول السبت.

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كان تاليافيكو، 29 عامًا، الذي خاض 40 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني، يلعب في أياكس منذ كانون الثاني/يناير 2018.

بدأ مسيرته في الأرجنتين مع نادي بانفيلد في موسم 2010-11 قبل أن يُعار في الموسم التالي إلى إسبانيا لمصلحة نادي ريال مورسيا من الدرجة الثانية. ثم ارتدى ألوان إنديبندينتي منذ عام 2015، ولمدة ثلاث سنوات، حيث فاز معه بلقب كأس سودأميريكانا عام 2017.

وفاز تاليافيكو مع أياكس بالدوري الهولندي ثلاث مرات (2019، 2021 و2022)، كما أحرز لقب الكأس مرتين (2019 و2021) وأسهم ايضا في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

الا انه خاض 22 مباراة فقط مع نادي العاصمة الهولندية الموسم الماضي محرزا هدفين خلالها، بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية.

ومع منتخب "ألبيسيليستي"، فاز لاعب ليون الجديد بكأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) عام 2021 بعدما شارك في خمس من المباريات السبع.

© 2022 AFP