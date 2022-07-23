تقاعد مروّج المصارعة ماكماهون على وقع فضيحة جنسية

بيل بوليانو غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

الرئيس السابق لدبليو دبليو إي فينس ماكماهون (وسط) يحلق له رأسه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (يسار) في نيسان/أبريل 2007

واشنطن (أ ف ب) – أعلن المروّج الأميركي فينس ماكماهون الذي صنع من مصارعة المحترفين امبراطورية ترفيهية عالمية، تقاعده، في ظل مزاعم سوء سلوك جنسي.

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واصبح رئيس مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية، المتضمنة لائحة اصدقائه الرئيس السابق دونالد ترامب، شخصية أساسية في عالم المصارعة.

قال في بيان "مع اقترابي من السابعة والسبعين، أشعر ان الوقت قد حان بالنسبة لي للتقاعد كرئيس ورئيس تنفيذي لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (دبليو دبليو إي). على مرّ السنين، كان امتيازاً أن اساعد دبليو دبليو اي لجلب السعادة لكم، الالهام، الإثارة، المفاجأة وداماً تسليتكم".

وكان ماكماهون تخلى عن مناصبه في دبليو دبليو إي الشهر الماضي، في انتظار نتائج تحقيق داخلي، بعد مزاعم حول علاقة مع موظفة دفع لها 3 ملايين دولار لابقاء الأمر سرّاً.

تم تعيين ابنته ستيفاني في منصبي الرئيس التنفيذي والرئيس، فيما يستمر التحقيق وسط اتساع مزاعم سوء السلوك.

وذكرت وول ستريت جورنال قبل اسبوعين ان ماكماهون دفع أكثر من 12 مليون دولار لأربع سيدات ارتبطن سابقاً بمؤسسته على مدى الأعوام الـ16 السابقة، للتكتم على العلاقات وسوء السلوك المزعم، من بينهن مصارعة سابقة تدعي انه اجبرها على ممارسة الجنس عن طريق الفم.

وبعد توليه المنصب من والده الذي يُدعى أيضاً فينس، والجدّ جيس، حوّل ماكماهون دبليو دبليو إي إلى مؤسسة عالمية مع مئات الموظفين في المكاتب في جميع انحاء العالم.

© 2022 AFP