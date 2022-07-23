جائزة فرنسا الكبرى: لوكلير أول المنطلقين أمام ثنائي ريد بول

لو كاستيليه (فرنسا) (أ ف ب) – سيكون ابن إمارة موناكو شارل لوكلير أول المنطلقين الأحد في جائزة فرنسا الكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما وضع سيارة فيراري أمام ثنائي ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن والمكسيكي سيرخيو بيريس.

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وفي ظل معاقبة زميله الإسباني كارلوس ساينس الذي سينطلق الأحد من المركز الأخير بسبب تغيير وحدة الطاقة في سيارته، يجد لوكلير نفسه وحيداً في معركته مع ثنائي ريد بول.

لكن ساينس أدى السبت دوره على أكمل وجه وساهم في منح لوكلير، الفائز بالسباق الماضي على حلبة ريد بول رينغ في النمسا ليقلص الفارق الذي يفصله عن فيرستابن المتصدر الى 38 نقطة، فرصة الانطلاق من المركز الأول للمرة السابعة هذا الموسم والسادسة عشرة في مسيرته على أمل الخروج منتصراً والعودة مجدداً الى صراع اللقب.

وكانت المنافسة محتدمة بين لوكلير وفيرستابن مع تفوق الأول بفارق ضئيل بلغ 0.008 ثانية عن الهولندي، بينما كان بيريس خلفهما بأربعة أعشار من الثانية.

وأفلحت استراتيجية فيراري بعدما جعلت ساينس يؤمن عامل السحب على الخط المستقيم لزميله لوكلير.

عاد السائقون في الدقائق الأخيرة من الجولة الثالثة من التجارب التأهيلية من أجل محاولة ختامية حاسمة، ونجح لوكلير في تحسين زمنه مجدداً في المقطع الأول، واستفاد في الثاني من وجود ساينس ليواصل تفوقه ومن ثم التفوق أيضاً في المقطع الثالث الأخير ما ضمن له الانطلاق الأحد من المركز الأول بزمن 1:30.872 دقيقة.

وقال لوكلير "كانت لفة رائعة ويتوجب علي الاعتراف بأني حظيت بمساعدة من كارلوس... من دونه لكانت الأمور أكثر صعوبة. إنه حقاً عمل فريق (جماعي)".

ورغم تمكنه من تحسين زمنه في محاولته الأخيرة، بقي فيرستابن على بُعد ثلاثة أعشار من الثانية من لوكلير الذي يواجه تحدياً كبيراً عند الانطلاق الأحد على حلبة بول ريكار في ظل وجود بيريس في المركز الثالث وبطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في المركز الرابع.

وكان هاميلتون الوحيد الذي ينهي التجارب بفارق أقل من ثانية عن ثلاثي الصدارة، فيما جاء مواطنه سائق ماكلارين لاندو نوريس خامساً أمام البريطاني الآخر سائق مرسيدس جورج راسل الذي سينطلق سادساً.

- ترتيب الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.872

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:31.176

3. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:31.335

4. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:31.765

5. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:32.032

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:32.131

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:32.552

8. يوكي تسونودا (اليابان/الفاتاوري-ريد بول) 1:32.780

9. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 0.000

10. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 0.000

تقسم ساعة التجارب الرسمية الى ثلاث جولات. في الجولة الأولى، تكون كل السيارات على الحلبة لمدة 18 دقيقة. السائقون الذين يحققون أفضل 15 توقيتا يبقون في المنافسة الى الجولة الثانية التي تستمر 15 دقيقة. في الختام، تتأهل أفضل عشر سيارات لتتنافس على الصدارة في الجولة الثالثة التي تمتد 12 دقيقة. في ختام الجولتين الأولى والثانية، يتم إعادة التوقيت الذي حققه كل سائق الى الصفر.

© 2022 AFP