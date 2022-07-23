دورة غشتاد: بيريتيني يوقف زحف العائد تيم ويبلغ النهائي

ادريان دنيس ا ف ب

باريس (أ ف ب) – أوقف الإيطالي ماتيو بيريتيني العودة القوية للنمسوي دومينيك تيم إلى ملاعب كرة المضرب، بفوزه عليه السبت 6-1 و6-4 في نصف نهائي دورة غشتاد السويسرية.

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ويخوض الإيطالي المصنف 15 عالمياً دورته الأولى، منذ اضطراره للانسحاب من بطولة ويمبلدون العشبية لاصابته بفيروس كورونا.

وكان مشواره سهلاً أمام تيم، بطل فلاشينغ ميدوز 2020، وقد حسمه في 77 دقيقة.

رغم ذلك، يبقى مشواراً جيداً لتيم الذي تراجع إلى المركز 274 عالمياً في تصنيف المحترفين بعد سنة من اصابة في معصمه، الاكتئاب وكوفيد.

وكان تيم (28 عاماً) يخوض أول نصف نهائي له في 14 شهراً. سعى لبلوغ أول نهائي له منذ نهائي كأس رابطة المحترفين الختامية في 2020، واحراز اللقب الثامن عشر في دورات "ايه تي بي".

في المقابل، بلغ بيريتيني النهائي الحادي عشر في مسيرته، في محاولة لاحراز لقب ثالث توالياً، بعد تتويجه على العشب في كوينز وشتوتغارت.

وفي نهائي الأحد، يلتقي النروجي كاسبر رود، وصيف رولان غاروس وحامل اللقب على تراب غشتاد، أو المصنف 40 عالمياً الإسباني ألبرت راموس-فينيولاس اللذين يلتقيان لاحقاً السبت.

© 2022 AFP