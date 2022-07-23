فتح أكثر من 3300 تحقيق في روسيا بتهمة "النيل من اعتبار" الجيش (منظمة)

كيريل كودريافتسيف ا ف ب

حكم في 8 تموز/يوليو 2022على أليكسي غورينوف، المسؤول البلدي المنتخب في موسكو، بالسجن 7 سنوات لشجبه الهجوم الروسي على أوكرانيا

موسكو (أ ف ب) – فتحت الشرطة الروسية أكثر من 3300 تحقيق في قضية "النيل من اعتبار" الجيش، وهو جرم أقر في مطلع آذار/مارس لقمع الانتقادات للهجوم الروسي على أوكرانيا، على ما أفادت منظمة غير حكومية الجمعة.

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وذكرت منظمة "سيتيفيي سفوبودي" التي تقدم مساعدة قانونية لضحايا القمع السياسي في روسيا، أنها أحصت عدد التحقيقات هذا بين 4 آذار/مارس و14 تموز/يوليو انطلاقا من قواعد بيانات وزارة الداخلية الروسية.

وأوضحت المنظمة في حسابها على تلغرام أن "الشرطة الروسية تحرر متوسط 35 محضرا بتهمة النيل من اعتبار الجيش في كل يوم عمل".

ويعاقب هذا الجرم بغرامة تصل إلى مئة ألف روبل (1700 يورو) للأفراد وإلى مليون روبل (17 ألف يورو) لشخص معنوي. ويعود للمحكمة أن تحدد المبلغ بعد الجلسة.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، أمرت المحاكم الروسية حتى الآن بدفع أكثر من 1500 غرامة بتهمة "النيل من اعتبار" الجيش تتخطى قيمتها الإجمالية 50 مليون روبل (845 ألف يورو).

من جهة أخرى، أفادت المنظمة غير الحكومية المتخصصة "أو في دي إنفو" عن ملاحقة نحو 200 شخص في روسيا نددوا بغزو أوكرانيا في إطار قضايا جنائية قد تصدر فيها عقوبات شديدة بالسجن.

وحكم في هذا السياق على العضو المنتخب في مجلس بلدية موسكو أليكسي غورينوف في 8 تموز/يوليو بالسجن سبع سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" حول الجيش الروسي بعدما ندد علنا بالهجوم على أوكرانيا.

© 2022 AFP