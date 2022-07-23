كأس آسيا: استراليا تحسم "القمة الاوقيانية" وتعبر الى النهائي

اديك بيري ا ف ب/ا ف ب

الاسترالي ثون ميكر يسدّد الكرة وسط مضايقة دفاعية من لاعب نيوزيلندا جوردان هانت خلال مواجهة المنتخبَين في نصف نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في 23 تموز/يوليو 2022

جاكرتا (أ ف ب) – تأهل المنتخب الاسترالي حامل اللقب الى نهائي كأس آسيا لكرة السلة،عقب فوزه بـ "القمة الاوقيانية" على حساب جاره النيوزيلندي 85-76، ضمن الدور نصف النهائي السبت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

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وعلى الرغم من هيمنته على غالبية فترات المباراة، الا انّ منتخب الكانغر واجه خصما نيوزيلنديا شرساً حاول اظهار أكبر قدر من المقاومة، غير انّ الافضلية الاسترالية الفنية كانت جلية بقيادة العملاق ثون ميكر لاعب ميلووكي باكس السابق في دوري كرة السلة الأميركي (أن بي ايه) الذي كان افضل مسجّل للفريق الفائز بـ 18 نقطة مع تسع متابعات.

اضاف اليه ويليام ماكدويل-وايت 15 نقطة. فيما سجّل سام تيمينس 16 نقطة و8 متابعات وصانع الالعاب فلين كاميرون 15 و7 متابعات لنيوزيلندا.

وهي المشاركة الثانية لكلا المنتخبَين في المسابقة الآسيوية بعدما جرت العادة ان يتنافسا بشراسة على الزعامة الاوقيانية، مع افضلية تاريخية لمصلحة أستراليا التي تحتل حاليا المركز الثالث في التصنيف العالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، اما نيوزيلندا فتأتي في المركز السابع والعشرين عالميا.

ودُمج المنتخبان الأسترالي والنيوزيلندي عام 2017 في المسابقات الآسيوية لرفع مستوى المنافسة في القارة الصفراء، واستطاعت أستراليا من مشاركتها الاولى ان تحرز لقب كأس آسيا عام 2017 في العاصمة اللبنانية بيروت بينما حلت نيوزيلندا رابعة.

ويشارك المنتخبان بفريقين رديفين، فيغيب عن المنتخب الاسترالي ابرز نجومه في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) او الدوريات الأوروبية الكبرى أمثال بن سيمونز وباتي ميلز (بروكلين نتس) وجو إنغلز (ميلووكي باكس) ودانتي إكزوم (بارتيزان بلغراد الصربي). الا انّ تشكيلة المنتخب الحالية تضم ميكر احد ابرز المواهب الاسترالية.

فيما يغيب ايضا عن المنتخب النيوزيلندي اسماء لامعة ككوري ويبستر، توم فودانوفيتش، ايثان روسباتش، روبرت لو وغيرهم.

ويواجه المنتخب الاسترالي الفائز بين لبنان والاردن اللذين يلعبان في وقت لاحق.

© 2022 AFP