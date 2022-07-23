كأس آسيا: لبنان يهزم الاردن بشق الأنفس ويضرب موعداً مع استراليا في النهائي

اديك بيري ا ف ب

جاكرتا (أ ف ب) – ضرب المنتخب اللبناني موعدا مع نظيره الاسترالي حامل اللقب في نهائي كأس آسيا لكرة السلة، عقب فوزه على الاردن في دربي عربي بفارق نقطة واحدة 86-85 السبت في نصف نهائي البطولة المقامة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

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وسيخوض لبنان المباراة النهائية امام استراليا الاحد في أول مواجهة على الاطلاق بين الجانبين على مستوى بطولات الرجال، فيما سيلعب الاردن مع نيوزيلندا على المركزين الثالث والرابع.

وحسم منتخب الارز فوزه بسلّة قبل 11 ثانية من نهاية المباراة عن طريق قائده وائل عرقجي بينما كان الاردنيون متقدمين 85-84.

وحاول الاميركي المجنّس دار تاكر قلب النتيجة في الثواني الاخيرة، الا انّ محاولته وزميله أمين أبو حواس لم تجد طريقها الى داخل السلّة.

وتأهل المنتخب اللبناني للمرة الرابعة في تاريخه الى كأس آسيا، والاولى منذ العام 2007، أي منذ 15 عاما عندما خسر من ايران في النهائي.

وسبق لمنتخب الارز ان بلغ النهائي في نسختي 2001 و2005.

وفي المقابل، فشل المنتخب الاردني في بلوغ النهائي للمرة الثانية، في تاريخه بعد الاولى عام 2011 عندما خسر النهائي بفارق نقطة واحدة امام الصين 69-70.

وصرّح النجم اللبناني عرقجي عقب فوز بلده "خضنا مباراة بشعة جدا على المستوى الفني لكننا فزنا"، مضيفا "آمل ان يكون الشعب اللبناني سعيدا وأعدكم ببذل كل الجهود لمحاولة الفوز بكأس آسيا للمرة الاولى".

وتابع "تمثيل منتخب لبنان هو كل شيء. لعبت مع اندية كثيرة في دول عدة لكنّ لا شيء يشبه ارتداء القميص الاحمر والابيض".

وعن مواجهة أستراليا "سنواجه منتخباً يحتل المركز الثالث في الترتيب العالمي، ستكون مباراة كبيرة جداً".

وجاءت المباراة قمة في الإثارة والندية لم تخلُ من التشنج بين اللاعبين على خلفية تصريحات متبادلة قبل المباراة عكست طبيعة المنافسة الحادة بين المنتخبَين اللذين التقيا قبل ثلاثة اسابيع ايضاً في تصفيات كأس العالم وانتهت بفوز لبنان بفارق 19 نقطة 79-60 في بيروت.

وشهدت المباراة في الربع الثاني طرد لاعب ارتكاز منتخب النشامى محمد شاهر بعد اشكال بدأه مع اللاعب اللبناني سيرجيو الدرويش.

وتبادل الفريقان التقدم أكثر من مرة، ولم يستطع أي من الفريقين كسب اليد الطولى في المواجهة.

وبرز من الجانب اللبناني، عرقجي، بتسجيله 25 نقطة واضاف اليه الدرويش 18 نقطة مع 8 متابعات، وكريم عزالدين 14 نقطة.

اما من جانب الاردن، فسجّل ابو حواس 24 نقطة وفريدي ابراهيم 17 وتاكر 15، فيما اصيب نجم الارتكاز احمد الدويري في بداية المباراة ولم يشارك سوى لـ 11 دقيقة.

-استراليا تحسم القمة الاوقيانية-

وحسم المنتخب الاسترالي حامل اللقب بطاقته الى النهائي عقب فوزه بـ القمة الاوقيانية على جاره النيوزيلندي 85-76.

الاسترالي ثون ميكر يسدّد الكرة وسط مضايقة دفاعية من لاعب نيوزيلندا جوردان هانت خلال مواجهة المنتخبَين في نصف نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في 23 تموز/يوليو 2022 اديك بيري ا ف ب/ا ف ب

وعلى الرغم من هيمنته على غالبية فترات المباراة، الا انّ منتخب الكانغر واجه خصما نيوزيلنديا شرساً حاول اظهار أكبر قدر من المقاومة، غير انّ الافضلية الاسترالية الفنية كانت جلية بقيادة العملاق ثون ميكر لاعب ميلووكي باكس السابق في دوري كرة السلة الأميركي (أن بي ايه) الذي كان افضل مسجّل للفريق الفائز بـ 18 نقطة مع تسع متابعات.

اضاف اليه ويليام ماكدويل-وايت 15 نقطة، فيما سجّل سام تيمينس 16 نقطة و8 متابعات وصانع الالعاب فلين كاميرون 15 و7 متابعات لنيوزيلندا.

وهي المشاركة الثانية لكلا المنتخبَين في المسابقة الآسيوية بعدما جرت العادة ان يتنافسا بشراسة على الزعامة الأوقيانية، مع افضلية تاريخية لمصلحة أستراليا التي تحتل حاليا المركز الثالث في التصنيف العالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، فيما تأتي نيوزيلندا في المركز السابع والعشرين عالميا.

ودُمج المنتخبان الأسترالي والنيوزيلندي عام 2017 في المسابقات الآسيوية لرفع مستوى المنافسة في القارة الصفراء، واستطاعت أستراليا من مشاركتها الاولى ان تحرز لقب كأس آسيا عام 2017 في العاصمة اللبنانية بيروت بينما حلت نيوزيلندا رابعة.

ويشارك المنتخبان بفريقين رديفين، فيغيب عن المنتخب الاسترالي ابرز نجومه في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) او الدوريات الأوروبية الكبرى أمثال بن سيمونز وباتي ميلز (بروكلين نتس) وجو إنغلز (ميلووكي باكس) ودانتي إكزوم (بارتيزان بلغراد الصربي)، الا انّ تشكيلة المنتخب الحالية تضم ميكر احد ابرز المواهب الاسترالية.

ويغيب ايضا عن المنتخب النيوزيلندي اسماء لامعة ككوري ويبستر، توم فودانوفيتش، ايثان روسباتش، روبرت لو وغيرهم.

© 2022 AFP