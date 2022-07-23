مقتل 21 شخصا على الأقل جراء سيول في جنوب إيران

- الهلال الاحمر الايراني/ا ف ب

صورة وزعتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني في 23 تموز/يوليو 2022 يظهر فيها عامل إغاثة قرب ضفة نهر بعد السيول التي ضربت منطقة استهبان في محافظة فارس بجنوب البلاد

طهران (أ ف ب) – قتل 21 شخصا على الأقل ولا يزال اثنان في عداد المفقودين جراء سيول ضربت الجمعة مناطق في محافظة فارس بجنوب إيران، وفق ما أفاد مسؤولون السبت.

إعلان اقرأ المزيد

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في المحافظة حسين درويشي "قتل 21 شخصا ولا يزال اثنان في عداد المفقودين" جراء سيول أصابت منطقة استهبان، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وتقع استهبان على مسافة نحو 170 كلم شرق مدينة شيراز مركز المحافظة.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها وسائل إعلام رسمية، أفادت عن مقتل 17 شخصا وفقدان أثر ستة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن حاكم استهبان يوسف كاركر قوله "قرابة الساعة الخامسة عصر أمس (12,30 ت غ)، تساقطت أمطار غزيرة في بلدتي إيج ورودبال في الأجزاء الوسطى من استهبان، ما أدى الى سيول".

وأشار الى أن "55 من فرق الاغاثة تشارك في عمليات الانقاذ".

ووقعت السيول في يوم عطلة أسبوعية خلال فصل الصيف، حيث تستغل العديد من العائلات الإيرانية الفرصة للتنزه في أماكن ذات مناخ معتدل مثل ضفاف الأنهر والبحيرات ومناطق جبلية.

وأظهرت أشرطة مصوّرة نشرتها وكالات الأنباء الإيرانية، سيولا موحلة في مجرى نهر رودبال، جرفت معها بعض السيارات. وظهر رجل يقوم بسحب أطفال من المقعد الخلفي لسيارة متوقفة عند ضفة النهر خشية أن تجرفها المياه، وتلقى المصير ذاته كسيارة بيضاء حاصرتها المياه وجرفتها عبر المجرى.

وبدا الذعر والتوتر على الأشخاص الموجودين في المكان، بينما كرّر الشخص الذي يقوم بالتصوير بهاتفه الخليوي عبارة "فيضان رودبال".

وكان حاكم استهبان يوسف كاركر قال لـ"إرنا" في وقت سابق إن "عددا من الأشخاص المحليين والزوار (من مناطق أخرى) الذين كانوا يتنزهون عند ضفاف النهر أو متواجدين في مجراه، باغتهم ارتفاع مستوى المياه".

ويرى العلماء أن التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف إضافة الى احتمال ارتفاع حدة العواصف والمطر.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا الى حد كبير، الا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قضى ثمانية أشخاص على الأقل، غالبيتهم في محافظة فارس، جراء فيضانات في جنوب البلاد نتجت عن أمطار غزيرة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2019، الى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالى ملياري دولار.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت مناطق عدة في إيران خصوصا في الوسط والجنوب الغربي، احتجاجات على خلفية شحّ المياه والجفاف لأسباب عدة أبرزها شح كميات المتساقطات في مناطق واسعة من الجمهورية الإسلامية.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر، تظاهر الآلاف في مدينة أصفهان (وسط) احتجاجا على انخفاض منسوب نهر زاينده رود التاريخي، والذي يعزوه كثيرون الى تحويل مساره لمناطق أخرى.

والأسبوع الماضي، أوقفت الشرطة عددا من المخلّين "بالأمن" خلال تجمع احتجاجي على خلفية انحسار منسوب بحيرة أروميه (شمال غرب) التي كانت تعد الأكبر في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية.

وشكّل جفاف البحيرة أحد أكبر الكوارث البيئية في المنطقة خلال ربع القرن الأخير بفعل الإهمال البشري والتغير المناخي، علما بأن السلطات قالت قبل نحو أربعة أعوام إن البحيرة بدأت باستعادة بعض منسوبها.

© 2022 AFP