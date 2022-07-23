مونديال يوجين: الأسترالية باربر تحتفظ باللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – احتفظت الأسترالية لي-كيلسي باربر بلقبها العالمي في مسابقة رمي الرمح عندما نالت ذهبية النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
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وتصدرت باربر البالغة من العمر 30 عاما وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، الدور النهائي برميها 66.91 م في محاولتها الثالثة متقدمة على الأميركية كارا وينغر صاحبة الفضية برميها 64.05 م في محاولتها السادسة الأخيرة، واليابانية هاروكا كيتاغوتشي التي مالت البرونزية برميها 63.27 م في محاولتها السادسة الأخيرة أيضا.
وحلت البطلة الأولمبية الصينية شيينغ ليو رابعة (63.25 م)
© 2022 AFP