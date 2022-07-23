مونديال يوجين: الأسترالية باربر تحتفظ باللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح

Australia's Kelsey-Lee Barber ANDREJ ISAKOVIC AFP

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – احتفظت الأسترالية لي-كيلسي باربر بلقبها العالمي في مسابقة رمي الرمح عندما نالت ذهبية النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.