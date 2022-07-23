مونديال يوجين: الأميركية فيليكس تعود عن اعتزالها لخوض سباق التتابع 4 مرات 400 م

الاميركية أليسون فيليكس تحتفل بفوزها ببرونزية سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م مع منتخب بلادها في بطولة العالم لالعاب القوى في يوجين في 15 تموز/يوليو 2022. جيويل صمد اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أكد المنتخب الأميركي لألعاب القوى الجمعة لوكالة فرانس برس أن مواطنته الأسطورة اليسون فيليكس عادت عن اعتزالها من أجل المشاركة في سباق التتابع 4 مرات 400 م المقرر السبت ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.