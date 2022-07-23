مونديال يوجين: الأميركية فيليكس تعود عن اعتزالها لخوض سباق التتابع 4 مرات 400 م
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أكد المنتخب الأميركي لألعاب القوى الجمعة لوكالة فرانس برس أن مواطنته الأسطورة اليسون فيليكس عادت عن اعتزالها من أجل المشاركة في سباق التتابع 4 مرات 400 م المقرر السبت ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
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وكانت فيليكس أعلنت اعتزالها عقب اليوم الافتتاحي للعرس العالمي بعدما نالت برونزية سباق التتابع المختلط مع منتخب بلادها رافعة رصيدها من الميداليات الى 19 في 10 مشاركات في المونديال بينها 13 ذهبية.
وباتت الفرصة سانحة أمام فيليكس لتعزيز غلتها بالميدالية الـ20.
وقال مسؤول في المنتخب الأميركية "أليسون فيليكس ستشارك في تصفيات التتابع 4 مرات 400 م".
© 2022 AFP