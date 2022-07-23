مونديال يوجين: الأميركي نورمان يحرز ذهبية سباق 400 م

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرز الأميركي مايكل نورمان الجمعة ذهبية سباق 400 م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطع نورمان (24 عاما) مسافة السباق بزمن 44.29 ثانية، وعادت الفضية لكيراني جيمس من غرينادا صاحب برونزية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي (44.48 ث)، والبرونزية للبريطاني ماتيو هودسون-سميث (44.66 ث).

ونجح نورمان في فرض نفسه بقوة في السباق في غياب البطل الأولمبي الباهاماسي ستيف غادينر المصاب، فأحرز لقبه العالمي الأول معوضا خيبته في الألعاب الأولمبية الصيف الماضي عندما حل خامسا قبل أن يتوج بذهبية التتابع اربع مرات 400 م مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.

ونال كيراني ميداليته العالمية الثالثة بعد ذهبية نسخة دايغو الكورية الجنوبية عام 2011 وبرونزية بكين 2015، وهو الرصيد ذاته في الالعاب الأولمبية حيث توج بالذهب في لندن 2012 والفضة في ريو دي جانيرو 2016 والبرونز في طوكيو الصيف الماضي.

واكتفى الجنوب إفريقي وايد فان نييكيرك حامل الرقم القياسي العالمي للسباق وبطل نسختي بكين 2015 ولندن 2017 بالمركز الخامس (44.97 ث).

© 2022 AFP