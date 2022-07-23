مونديال يوجين: السعودي آل حزام يفشل في بلوغ الدور النهائي للقفز بالزانة

السعودي حسين عاصم آل حزام خلال مشاركته في تصفيات مسابقة القفز بالزانة في مونديال يوجين لألعاب القوى في 22 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – فشل السعودي حسين عاصم آل حزام الجمعة في بلوغ الدور النهائي لمسابقة القفز بالزانة في بطولة العالم لألعاب القوى في نسختها الثامنة عشرة في مدينة يوجين الأميركية.

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وحلّ آل حزام ثالثا عشر في الترتيب العام لتصفيات المجموعتين الاولى والثانية، علما أن أول 12 يتأهلون مباشرة إلى الدور النهائي.

وكان آل حزام قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بكوكبة المتأهلين لو نجح في محاولته الثالثة الأخيرة لتخطي حاجز 5.75 م وكان سيرتفع وقتها العدد إلى 13 لكنه فشل في ذلك.

وكان آل حزام يمني النفس في ضرب عصفورين بحجر واحد: التأهل إلى الدور النهائي وتحسين رقمه القياسي الشخصي (5.70 م)، لكنه أخفق في ثلاث محاولات متتالية.

واستهل ال حزام الذي شارك في المونديال للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية، التصفيات بمحاولة فاشلة لتخطي حاجز 5.30 م قبل أن ينجح في المحاولة الثانية ويتخطى 5.50 م و5.65 م في المحاولة الأولى.

وأنهى ال حزام تصفيات المجموعة الأولى في المركز الثامن علما أنه نافس السويدي أرمان "موندو" دوبلانتيس صاحب اللقب الأولمبي والرقم القياسي العالمي للمسابقة والأميركي كريستوفر نيلسن وصيفه واللذين لم يجدا صعوبة في التأهل من أول محاولة في 5.65 م و5.75 م للأول و5.50 م و5.65 م و5.75 م للثاني.

وقال آل حزام في تصريح لوكالة فرانس برس "كانت المنافسة قوية والمهمة صعبة لتخطي حاجز 5.75 م"، مضيفا "أنا متضايق وفي الوقت نفسه لست متضايقا، كان الاحتكاك قويا جدا وكنت قريبا من التأهل إلى النهائي".

وتابع "هذه بداية خير، الخطوة الأولى، والسنة المقبلة هناك بطولة العالم داخل قاعة وفي الهواء الطلق وأعد الجماهير بنتائج أفضل".

© 2022 AFP