مونديال يوجين: ذهبية سباق 400 م للباهاماسية شوني ميلر اويبو

العداءة الباهاماسية شوني ميلر اويبو تحتفل بتتويجها بذهبية 400 م في مونديال يوجين في ألعاب القوى في 22 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت الباهاماسية شوني ميلر اويبو الجمعة ذهبية سباق 400 م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطعت ميلر-أوبيو، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة في الدوحة 2019 ونسخة بكين 2015، مسافة السباق بزمن 49.11 ثانية في أفضل توقيت هذا العام، متقدمة على الدومينيكانية ماريليدي باولينو (49.60 ث) وسادا وليامس من باربادوس (49.75 ث).

ونجحت ميلر-أوبيو (28 عاما) في إحراز اللقب العالمي للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية وأضافته إلى الأولمبي الذي ظفرت به الصيف الماضي أمام باولينو التي أضافت ميدالية ثانية إلى رصيدها بعد ذهبية التتابع المختلط 4 مرات 400 م مع منتخب بلادها الجمعة الماضي في افتتاح البطولة.

في المقابل، نجحت وليامس في منح باربادوس ميداليتها الثانية في تاريخ مشاركتها في بطولة العالم بعد الاولى في برلين 2009 عندما توج راين برايثوايت بذهبية سباق 110 م حواجز.

© 2022 AFP