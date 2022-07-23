مونديال يوجين: ذهبية ورقم قياسي عالمي للأميركية ماكلافلين في سباق 400 م حواجز

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حطمت البطلة الأولمبية الأميركية سيدني ماكلافلين الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حواجز في طريقها إلى ذهبية سباق 400 م حواجز الجمعة على ملعب "هايوارد فيلد" في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطعت ماكلافلين (22 عاما) المسافة بزمن 50.68 ثانية ماحية رقمها السابق 51.41 الذي كانت سجلته على الملعب ذاته في التجارب الأميركية للعرس العالمي في 25 حزيران/يونيو الماضي. وعادت الفضية للهولندية فيمكي بول (52.27 ث) والبرونزية للأميركية الأخرى دليلة محمد (53.13 ث).

وهي المرة الرابعة التي تتمكن فيها ماكلافلين من تحطيم الرقم القياسي العالمي للسباق في أكثر من عام واحد بقليل، وباتت أول امرأة تنزل تحت حاجز 51 ثانية في هذه المسافة، ونالت جائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار.

وقالت ماكلافلين بعد السباق: "بصراحة، أردت فقط أن أحقق ذلك".

وأضافت "آخر 100 م كانت مؤلمة حقًا، لكنني ممتنة لوجود هذا الحشد. فريق الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمام!".

ونجحت ماكلافلين في إحراز اللقب الذي ينقص خزائنها والثأر من مواطنتها محمد التي حرمتها من اللقب العالمي في النسخة الأخيرة في الدوحة 2019، علما أن ماكلافلين جردت محمد من لقبها الأولمبي في طوكيو العام الماضي في معركة ملحمية حطمت خلالها الرقم القياسي العالمي الذي سجلته مواطنتها في نصف النهائي (51.58 ث) مسجلة 51.46 ثانية في النهائي.

مسيرة ماكلافلين كانت رائعة منذ نعومة أظافرها، فهي حققت أفضل الأرقام في سباق 400 م حواجز في العالم في الفئات العمرية من 14 إلى 19 عامًا، والرقم القياسي العالمي تحت 18 عامًا (54.15 ث)، وتحت 20 عامًا (53.60 ث)، ومنذ خسارتها الأخيرة في هذا السباق (في نهائي بطولة العالم الدوحة 2019)، حطّمت الرقم القياسي العالمي ثلاث مرات بـ51.90 ث و51.46 ث في أولمبياد طوكيو و51.41 ث.

© 2022 AFP