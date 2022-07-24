أكثر من ألف مهاجر يصلون إلى ايطاليا وسط حملة للانتخابات التشريعية

مهاجرون يستقلون سفينة غوراديا دي فينانزا وسفينة عسكرية تابعة للبحرية قبل نقلهم من منشأة معالجة تشغيلية للمهاجرين في جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا جنوب صقلية إلى مركز آخر في 10 تموز/يوليو 2022

روما (أ ف ب) – وصل أكثر من ألف مهاجر خلال الساعات الأخيرة إلى ايطاليا فيما ينتظر مئات آخرون على متن سفن إنسانية، في وقت تستعدّ البلاد لانتخابات نيابية يُرَجّح أن يهيمن اليمين المتطرّف على نتائجها في أيلول/سبتمبر.

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وأنقذت سفينة تجارية وخفر السواحل السبت أكثر من 600 شخص كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن قارب صيد قبالة كالابريا في أقصى جنوب إيطاليا. وتم نقلهم إلى عدة موانئ في صقلية.

ووجدت السلطات على متن القارب خمس جثث لمهاجرين ماتوا في ظروف لم تتضح بعد.

في جزيرة لامبيدوزا، وصل نحو 522 شخصًا من أفغانستان وباكستان والسودان وإثيوبيا والصومال خصوصاً ليل السبت الأحد على متن خمسة عشر قاربًا مختلفًا أبحروا من تونس وليبيا.

ووفق وسائل الإعلام الإيطالية، فإن مركز الاستقبال في هذه الجزيرة الأقرب إلى إفريقيا منه إلى إيطاليا مكتظ. ويضم حاليًا نحو 1200 شخص علماً أن سعته من 250 إلى 300 شخص، حسب وكالة "أنسا".

والمهاجرون الذين يتمكّنون من الوصول إلى سواحل لامبيدوزا أو صقلية يسافرون على متن زوارق قديمة ومكتظة، في ظروف صحية سيّئة، غالبًا بدون سترات نجاة ومع القليل من الطعام وتحت أشعة الشمس الحارقة.

ولفتت صحيفة "لا سيسيليا" La Sicilia إلى أن آخر المهاجرين الذين وصلوا إلى لامبيدوزا وصلوا على متن سفن فيها عشرات أو حتى مئات الأشخاص، أو على متن قوارب مطاطية صغيرة.

ووصلت ليلًا جثث أربعة تونسيين، منهم امرأة، إلى شاطئ كالا بيسانا في جزيرة لامبيدوزا بعد عبور جزء البحر الفاصل بين تونس والجزيرة. في غضون ذلك، اعترض خفر السواحل سفينة طولها 13 مترًا غادرت مدينة الزاوية في ليبيا وعلى متنها 123 باكستانيًا وبنغلادشيًا ومصريًا وسودانيًا.

أخطر طريق للهجرة في العالم

وتستمر المنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ البحري بإنقاذ مئات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الأحد منظمة "سي ووتش" Sea-Watch الألمانية التي تساعد في إنقاذ مهاجرين في عرض المتوسط أنها نفّذت أربع عمليات إنقاذ السبت. وقالت على حسابها على تويتر "على متن سي واتش 3، لدينا 428 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وامرأة حامل في الشهر التاسع، ومريض يعاني من حروق شديدة".

وقالت سفينة أوشن فايكينغ OceanViking التابعة لمنظمة SOS Méditerranée غير الحكومية، إنها أنقذت 87 شخصًا بينهم 57 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، كانوا على متن "قارب مطاطي مكتظ في خطر في المياه الدولية قبالة ليبيا".

ووصل 34 ألف مهاجر عبر البحر إلى إيطاليا بين الأول من كانون الثاني/يناير و22 تموز/يوليو، بالمقارنة مع 25500 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي و10900 في 2020، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.

وتعتبر المنظمة الدولية للهجرة أن وسط البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم. وقدّرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عدد من قضوا والمفقودين في هذه المنطقة بـ990 منذ بداية العام الحالي.

تتزامن هذه الزيادة الموسمية في عدد المهاجرين إلى ايطاليا خلال فصل الصيف هذا العام مع اضطراب المشهد السياسي الايطالي، خصوصًا بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي التي نجمت عن عدم تعاون أطراف عديدة في حكومته.

اثر ذلك، حلّ الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا البرلمان وحدّد موعد إجراء انتخابات نيابية في 25 أيلول/سبتمبر يُرجّح أن يفوز بها اليمين واليمين المتطرّف بالأغلبية.

صباح الأحد، ندّد رئيس حزب "ليغا"Lega الايطالي المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني، عبر تويتر، بوصول "411 مهاجرًا غير شرعيين خلال بضع ساعات في لامبيدوزا".

وتابع "في 25 أيلول/سبتمبر، سيتمكن الايطاليون أخيرًا من اختيار التغيير، لإعادة الأمن والشجاعة ومراقبة الحدود".

© 2022 AFP