البرازيلي ألفيش يتعاقد مع بوماس المكسيكي

الفريدو إستريلا ا ف ب

البرازيلي المخضرم داني ألفيش خلال حفل تقديمه مع فريقه الجديد بوماس المكسيكي في 23 تموز/يوليو 2022 في مكسيكو سيتي

مكسيكو (أ ف ب) – انضم الظهير الدولي المخضرم البرازيلي داني ألفيش (39 عاماً) إلى صفوف نادي بوماس المكسيكي لخوض غمار منافسات البطولة المحلية هذا الموسم، حسب ما أعلن بطل المكسيك سبع مرات.

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وتعاقد ألفيس بصفقة حرة مع ناديه الجديد إثر انتهاء فترته الثانية مع برشلونة الإسباني الذي دافع عن ألوانه موسم 2021-2022، وذلك بعد 20 عاماً من مسيرة طويلة في القارة الاوروبية تخللتها مغامرة مع ساو باولو البرازيلي بين عامي 2019 و2021.

وتوج بوماس الذي خوض غمار دوري الدرجة الأولى منذ عام 1962، بطلاً للمكسيك سبع مرات، في حين يعود تكريسه الأخير إلى عام 2011.

قال ألفيش خلال حفل تقديمه السبت من قبل بوماس الذي يحتل المركز الثامن في الدوري المحلي "بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يأتون إلى هنا قد يبدو الأمر مجنوناً، لكن بالنسبة لي فإن كرة القدم تعني أكثر بكثير من مجرد ركل أو الركض خلف الكرة".

وأضاف ألفيش الذي يُعتبر أنجح لاعب كرة قدم في التاريخ "يمثّل النادي الاتحاد مع المجتمع، وهو تأسس حتى يتمكن الناس من القتال من أجل أحلامهم".

وفاز ألفيش الذي دافع عن ألوان باهيا وإشبيلية وبرشلونة الاسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي، بالإضافة إلى منتخب بلاده الذي حمل ألوانه في 124 مباراة دولية، بـ 44 لقباً في مسيرته.

وكان ألفيش عاد للدفاع عن ألوان النادي الكاتالوني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بطلب من المدرب تشافي هرنانديس بعقد قصير الأمد حتى نهاية الموسم الفائت.

وخاض البرازيلي 408 مباريات في صفوف برشلونة على فترتين كانت الاولى من 2008 الى 2016 عندما عاش الفريق حقبة ذهبية باحرازه لقب الدوري الاسباني 6 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس اسبانيا 4 مرات.

ولا يزال الفيش يدافع عن ألوان منتخب البرازيل وخاض المباراتين الوديتين ضد اليابان وكوريا الجنوبية خلال حزيران/يونيو، ومن المتوقع ان يكون ضمن التشكيلة الرسمية التي ستشارك في مونديال قطر المقرر من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبلين.

© 2022 AFP