اليونان تكافح حرائق الغابات وسط موجة الحر

مانوليس لاغوتاريس ا ف ب

الدخان يرتفع بفعل حريق في غابة بالقرب من منتجع فاتيرا في جزيرة ليسبوس في اليونان، في 23 تموز/يوليو 2022

اثينا (أ ف ب) – تواصل اليونان الأحد مكافحة ثلاثة حرائق غابات رئيسية في الشمال والجنوب والشرق، فيما تخشى حدوث كوارث جديدة بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد.

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وفي جزيرة ليسبوس، يستمر الحريق الذي اندلع السبت وأدى إلى إجلاء مئات السيّاح وسكان منتجع فاتيرا الساحلي، بحسب رجال الإطفاء. وأفادت قناة "اي ار تي" بأنّ أربعة منازل على الأقل دُمّرت.

وتتأثر اليونان بموجة حرّ منذ السبت، من المتوقع أن تستمر عشرة أيام على أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق، ممّا يثير مخاوف من حرائق أخرى.

في شمال البلاد، يواصل رجال الإطفاء بمساعدة متطوّعين لليوم الرابع على التوالي، مكافحة حريق عنيف في حديقة داديا الوطنية، المعروف بمستعمرة النسور. وأشار المتحدث باسم قسم الإطفاء إلى أن الحريق الذي كان صعباً بشكل استثنائي، أجبر السلطات على إخلاء القرية داديا مساء السبت.

وفي بيلوبونيز، تم إخلاء قرية كريسوكيلاريا مساء السبت بسبب حريق بالقرب من كوروني، وتتواصل المساعي لإطفائه الأحد.

وأدى حريق غابات في جبال بالقرب من أثينا الأربعاء، إلى إلحاق أضرار بعدد من منازل وأجبر عدة مئات على المغادرة.

ويأتي انتشار هذه الظواهر الجوية نتيجة للاحتباس الحراري وفقاً للعلماء، في ظلّ زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من حيث الشدة والمدة والتكرار.

ودمّرت موجة الحر وحرائق الغابات العام الماضي 103 آلاف هكتار، كما قتلت ثلاثة أشخاص في اليونان.

© 2022 AFP