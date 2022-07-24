جائزة فرنسا الكبرى: فيرستابن يفوز ويحلّق في الصدارة مستفيداً من انسحاب لوكلير

إريك غايار تصوير مشترك/ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن فرحاً بعد فوزه بسباق جائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكار في لو كاستيليه في 24 تموز/يوليو 2022

لو كاستيليه (فرنسا) (أ ف ب) – أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الأحد لقب جائزة فرنساالكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة بول ريكار في لو كاستيليه، وحلّق في الصدارة مستفيداً من انسحاب سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.

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وتقدم حامل اللقب ومتصدر الترتيب الذي اجتاز مسافة السباق بوقت قدره 1.30.02.112 ساعة على سائقَي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، ومواطنه جورج راسل بفارق 10.587 ثوانٍ و16.495 ثانية توالياً.

وجانب الحظ لوكلير مالذي انطلق من الصدارة، إلا انه اضطر للانسحاب في سيناريو كارثي في اللفة 18 (من أصل 53) بعدما فقد السيطرة على سيارته الحمراء لتنزلق وتصطدم بحائط الأمان.

ورفع الهولندي، المتوج في فرنسا العام الماضي، رصيده في الصدارة إلى 233 نقطة، متقدماً بفارق 63 نقطة عن لوكلير (170)، فيما يحتل زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حل رابعاً في السباق المركز الثالث مع 163 نقطة.

وعزز ريد بول صدارته لترتيب الصانعين مع 396 نقطة، مقابل 314 لفيراري و270 لمرسيدس في المركز الثالث.

وفور الانطلاقة، نجح هاميلتون في تخطي بيريس للمركز الثالث، فيما احتفظ لوكلير بالصدارة أمام فيرستابن.

وضغط الهولندي على سائق الامارة طوال عدة لفات من دون أن ينجح في تجاوزه، ليدخل إلى المنصات في اللفة 17 لتبديل اطاراته ويعود في المركز السابع.

في اللفة التالية فقد لوكلير المتصدر السيطرة على سيارته لتنزلق وتصطدم بحائط الأمان في سيناريو كارثي، ما شرع الباب امام السائقين للدخول إلى المنصات وتبديل الاطارات، فدخل هاميلتون وخرج ثانياً خلف فيرستابن.

وهي المرة الثالثة هذا الموسم ينسحب فيها لوكلير وهو في صدارة احدى الجولات.

وبدا أن مشكلة دواسة الوقود كانت المسبب في خروجه، على غرار ما واجه في اللفات الأخيرة من جائزة النمسا الكبرى قبل أسبوعين، إلاانها لم تحل دون فوزه.

وأطلق لوكلير صرخة غضب في راديو الفريق عندما سُئل عما إذا كان على ما يرام بعد الحادث، ليتابع "لا يمكنني ايقاف دواسة الوقود" ما أظهر إحباطه، إلاّ انه تمكن من الخروج من السيارة سالماً.

ونال ساينس الذي تقدم في الترتيب بعدما انطلق من مراكز متأخرة لتبديل فريقه احدى قطع سيارته عقوبة 5 ثوانٍ بسبب خروجه الخطر من المنصات.

وأفاد فيرستابن فريقه انه يعاني من الاطار الأمامي الأيسر لسيارته، فيما كان الفارق بينه وبين هاميلتون 7 ثوانٍ في اللفة 38.

ونجح ساينس في اللفة 42 في تخطي بيريس للمركز الثالث، قبل أن يدخل الأخير إلى المنصات في اللفة التالية لينفذ عقوبته ويعود في المركز التاسع أمام سترول، ويتابع صعوده مجدداً للمركز الخامس، فيما كان راسل يتجاوز المكسيكي للمركز الثالث قبل لفتين من النهاية.

وأكمل عقد العشرة الأوائل الإسباني فرناندو ألونسو (ألبين) وسائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والفرنسي استيبان أوكون (ألبين) والاسترالي دانيال ريكياردو (ماكلارين) والكندي لانس سترول (أستون مارتن).

أولي/د ح/ع ش

© 2022 AFP