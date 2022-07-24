سان جرمان يعزز دفاعه بالتعاقد مع موكيلي من لايبزيغ

روني هارتمان ا ف ب

مدافع لايبزيغ الفرنسي نوردي موكيلي فرحاً بعد فوزه فريقه بكأس ألمانيا على حساب فرايبورغ في برلين في 21 أيار/مايو 2200

طوكيو (أ ف ب) – توصل باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، ولايبزيغ الالماني إلى اتفاق يقضي بإنتقال مدافع الأخير الدولي الفرنسي نوردي موكيلي إلى نادي العاصمة الباريسية، حسب ما أفاد مصدر مقرب من المفاوضات.

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والتزم الطرفان بصفقة نهائية وليس صفقة إعارة مع خيار الشراء، كما ذُكر في البداية. ويبقى أن يخضع اللاعب البالغ 24 عاماً للفحص الطبي الروتيني قبل توقيع عقده مع سان جرمان.

وسيسمح وصول هذاالمدافع الذي خطا خطواته الأولى في باريس أف سي قبل انتقاله إلى لافال ومونبلييه وثم لايبزيغ في 2018، للنادي الباريسي المملوك قطرياً بالحصول على حلول إضافية على الرواق الأيمن حيث يلعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

كما بامكان موكيلي أن يلعب ضمن دفاع مكوّن من ثلاثة لاعبين، وهو نظام يفضله المدرب الباريسي الجديد كريستوف غالتييه الذي حلّ بدلاً من الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وبات موكيلي ثالث لاعب ينضم إلى بطل فرنسا في سوق الانتقالات الصيفية بعد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا من بورتو والمهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي (20 عاماً) من رينس.

وساهم موكيلي محلياً في حلول لايبزيغ في المركز الثاني خلف بطل ألمانيا في عام 2021 والفوز بالكأس الموسم المنصرم، كما تألق على الساحة الأوروبية بوصوله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا 2020 ومسابقة "يوروبا ليغ" 2022.

ويشكّل هذا الانتقال أيضاً لموكيلي فرصة جيدة لاختيار محتمل مع منتخب "الديوك" قبل انطلاق نهائيات مونديال قطر 2022 (21 تشرين الثاني/نوفمبر-18 كانون الأوّل/ديسمبر).

وارتدى موكيلي المتحدر من مونتروي، في منطقة باريس، قميص منتخب بلاده في مباراة ودية يتيمة كانت أمام فنلندا 2-صفر في 7 أيلول/سبتمبر 2021 في ليون، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، ودخل في نهاية اللقاء.

© 2022 AFP