طواف فرنسا: فينغيغارد يحرز اللقب

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

باريس (أ ف ب) – توّج الدنماركي يوناس فينغيغارد بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية الأحد، منهياً بذلك حقبة السلوفيني تادي بوغاتشار حامل اللقب في النسختين الماضيتين والذي حلّ ثانياً.

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أكمل البريطاني بطل العام 2018 غيراينت توماس عقد المنصة بحلوله ثالثاً.

وفاز البلجيكي ياسبر فيليبسين في المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة من الطواف، بعدما أنهى السباق في محيط الشانزيليزيه بالمركز الأول محققاً فوزاً معنوياً.

ورفع فيليبسين المنتشي دراجته عالياً عند خط النهاية بعد فوزه بالمرحلة الثانية له في هذا الطواف، طاوياً الصفحة المحرجة باحتفاله في المرحلة الرابعة عندما كان في الواقع في المرتبة الثانية.

وعبر فينغيغارد وزملاؤه جميعاً الخط معاً وهم يطلقون صيحات الفرح الاحتفالية بقوة.

الترتيب النهائي للخمسة الأوائل بطواف فرنسا:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 79.33:20 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 2:43 دقيقة

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 7:22 د.

4- الفرنسي دافيد غودو بفارق 13:39 د.

5- الروسي ألكسندر فلاسوف بفارق 15.46 د

© 2022 AFP