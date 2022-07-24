موسكو تؤكد استهداف مواقع عسكرية في ميناء أوديسا الأوكراني

سيرغي بوبوك ا ف ب

جزء من قذيفة صاروخية في حقل قمح في منطقة خاركيف في أوكرانيا في 19 تموز/يوليو 2022

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – دخل الغزو الروسي لأوكرانيا شهره السادس غداة ضربات صاروخية استهدفت ميناء أوديسا، ما يهدّد تنفيذ الاتفاق بشأن استئناف تصدير الحبوب التي كانت محظورة بفعل الحرب.

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ودان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم على ميناء أوديسا السبت، واصفاً إياه ب"البربرية الروسية".

وقالت تركيا التي ساعدت في جهود التوصل إلى الاتفاق إنّها تلّقت تأكيدات من موسكو بأنّ القوات الروسية لم تكن مسؤولة عن الهجوم. لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أبدت تراجعاً الأحد معلنة أن الضربات الجوية دمّرت سفينة حربية أوكرانية.

وقالت ماريا زاخاروفا في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن ""صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة"، مشيرة إلى غرق "زورق حربي".

وأثار الهجوم على الميناء مخاوف حيال مصير الاتفاق الذي يهدف إلى التخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمية. وتمّ التوقيع عليه في اسطنبول بعد أشهر من المفاوضات.

وقال زيلينسكي إنّ الضربات على أوديسا تُظهر أنه لا يمكن الوثوق بموسكو للوفاء بوعودها، مضيفاً أنها قوّضت إمكان إجراء حوار أو تفاهم مع موسكو. وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل "هذه الهمجية الروسية الواضحة تقرّبنا أكثر من الحصول على الأسلحة التي نحتاجها لتحقيق نصرنا".

وبموجب الاتفاق الذي توسّط فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، فإنّ أوديسا هي واحدة من ثلاثة مراكز تصدير للحبوب.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إنّ "ميناء أوديسا حيث كان يتم تحضير الحبوب للشحن، تعرّض للقصف"، مضيفاً "أسقطنا صاروخين، وضرب صاروخان آخران أراضي الميناء، حيث توجد حبوب".

ولم يصدر أيّ تصريح روسي عن الموضوع قبل تصريحات زاخاروفا، لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أكد أن روسيا نفت شنّ هذه الهجمات. وقال لوكالة "الأناضول" الرسمية "أبلغَنا الروس أنّ لا علاقة لهم أبداً بهذا الهجوم".

من جهته، قال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكاو إنّ الضربات الصاروخية خلّفت جرحى كما أدت إلى أضرار في البنية التحتية لميناء أوديسا، من دون أن يحدد عدد الإصابات أو مدى شدّتها.

امرأة على دراجة تمرّ بالقرب من مستودع استهدفته غارة روسية في أوديسا في 16 تموز/يوليو 2022 الكسندر جيمانوف ا ف ب

ويهدف الاتفاق الأول بين الدولتين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير إلى تخفيف "الجوع الحاد" الذي تقول الأمم المتحدة إنّ 47 مليون شخص إضافي يواجهونه بسبب الحرب. ويتضمّن الاتفاق نقاطاً تتعلق بتسيير سفن الحبوب الأوكرانية على طول ممرات آمنة.

وحُظر تصدير كميات ضخمة من الحبوب من الموانئ الأوكرانية بسبب السفن الحربية الروسية والألغام التي زرعتها كييف لتجنّب هجوم برمائي. وقال زيلينسكي إنّ حوالى 20 مليون طن من محصول العام الماضي سيتمّ تصديرها بموجب الاتفاق، مقدّراً قيمة مخزون الحبوب الأوكراني بحوالي 10 مليارات دولار.

من جهة أخرى، أفادت الرئاسة الأوكرانية الأحد بأنّ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في اسطنبول لم يؤدِّ إلى تغيير يذكر في ساحة المعركة، حيث كانت القوات الروسية تنفّذ عمليات قصف على خط المواجهة في عطلة نهاية الأسبوع.

لا تعرف الحرب التي تدخل شهرها السادس هدوءاً على الجبهات في ميكولايف (جنوب)، وفي منطقة خاركيف الواقعة في الشمال الشرقي والتي تعدّ ثاني أكبر مدينة في البلاد، وفي منطقة خيرسون (جنوب)، وفي إقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين المواليين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن "ميكولايف قُصفت من جديد" صباح الأحد بعدما استُهدفت مساء السبت بأربعة صواريخ كروز من نوع كاليبر، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح من بينهم فتى، كما تضرّر عدد من المباني.

وعن منطقة خاركيف، قالت الرئاسة الأوكرانية إنّ "عدداً من المباني السكنية تضرّر، كما أُضرمت النيران في عدد آخر".

بالإضافة إلى ذلك، أفادت كييف عن وضعٍ مقلق في منطقة خيرسون التي احتلّت القوات الروسية جزءاً كبيراً منها منذ غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، في الوقت الذي ينفّذ فيه الأوكرانيون هجوماً مضاداً هناك. وأوضحت الرئاسة الأوكرانية أنّ "سكان كلّ أحياء المنطقة(...) أفادوا عن سقوط عدّة قذائف ووقوع انفجارات".

أدّت الحرب على أوكرانيا إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح آلاف الأشخاص.

وبالرغم من أنه لا توجد حصيلة شاملة للضحايا المدنيين، لكنّ الأمم المتحدة أحصت ما يقرب من 5 آلاف حالة وفاة مؤكَّدة، من بينها أكثر من 300 طفل. إلّا أنّ العدد الحقيقي يبقى أعلى من ذلك بكثير. ففي مدينة ماريوبول (جنوب شرق) وحدها، تشير السلطات الأوكرانية إلى سقوط حوالى 20 ألف قتيل.

على المستوى العسكري، قدّر قائد القوات المسلّحة البريطانية الأدميرال توني راداكين الأحد الماضي عدد القتلى والجرحى من الجنود الروس بحوالى 50 ألف جندي، فيما أبلغت كييف عن مقتل 10 آلاف جندي في قواتها.

جندي أوكراني خلال وجوده على خط الجبهة في منطقة ميكولايف في 23 تموز/يوليو 2022 بولنت كيليك ا ف ب

ولا توجد إحصاءات مستقلّة عن النزاع في أوكرانيا، حيث تمّ تدمير أكثر من 150 موقعاً ثقافياً بشكل جزئي أو كلي، وفقاً لليونسكو.

اتهمت كوريا الشمالية، التي اعترفت رسمياً بمنطقتين انفصاليتين مواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، واشنطن الأحد بتصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مردّدة اتهامات روسية كانت قد رفضتها الأمم المتحدة في آذار/مارس.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "كي سي ان اي"، إنّ واشنطن "أنشأت عدداً من المختبرات البيولوجية في عشرات البلدان والمناطق، من بينها أوكرانيا، متجاهلة المعاهدات الدولية". وأشارت إلى عناصر "مكتشفة" من قبل روسيا.

وكانت موسكو قد اتهمت واشنطن في آذار/مارس بتمويل أبحاث لتطوير الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

وتنفي واشنطن وكييف وجود مختبرات لإنتاج مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا. لكن الولايات المتحدة تعرب عن خشيتها من أن تكون هذه الاتهامات بمثابة تمهيدٍ لاستخدام موسكو الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

بورز- سبا/ناش/لين

© 2022 AFP