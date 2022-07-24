مونديال يوجين: اندرسون بيترز من غرينادا يحتفظ بلقب مسابقة رمي الرمح

أندرسون بيترز من غرينادا يحتفل بذهبية في مسابقة رمي الرمح في مونديال يوجين لألعاب القوى في 23 تموز/يوليو 2022. بن ستانسال اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – احتفظ أندرسون بيترز من غرينادا السبت بلقبه العالمي في مسابقة رمي الرمح عندما نال ذهبية بطولة العالم الثامنة عشرة لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.