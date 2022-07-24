مونديال يوجين: اندرسون بيترز من غرينادا يحتفظ بلقب مسابقة رمي الرمح
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – احتفظ أندرسون بيترز من غرينادا السبت بلقبه العالمي في مسابقة رمي الرمح عندما نال ذهبية بطولة العالم الثامنة عشرة لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
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وحقق بيترز (24 عاما) إنجازه العالمي الجديد برميه 90.54 م أمام البطل الأولمبي الهندي نيراج شوبرا (88.13 م) ووصيفه في طوكيو التشيكي جاكوب فادليتش (88.09 م).
وحل المصري إيهاب عبد الرحمن في المركز الثاني عشر الأخير (75.99 م).
وخرج عبد الرحمن، صاحب الميدالية الوحيد لمصر في العرس العالمي عندما حصد فضية نسخة بكين 2015، خالي الوفاض مبكرا بعدما فشل في حجز مكان بين الثمانية الأوائل بعد ثلاث محاولات.
© 2022 AFP