مونديال يوجين: انسحاب البطل الأولمبي في مسابقة العشارية الكندي وورنر بسبب الإصابة

البطل الأولمبي في مسابقة العشارية الكندي داميان وارنر لحظة تعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر في سباق 400 م في مونديال يوجين لألعاب القوى في 23 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – انسحب البطل الأولمبي في مسابقة العشارية الكندي داميان وارنر السبت من النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم في ألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية، بسبب إصابة تعرض لها في سباق 400 م.

إعلان اقرأ المزيد

وكان وارنر (24 عاما) في الصدارة بعد أربع مسابقات في اليوم الأول من المنافسات، وانطلق بشكل مريح في سباق 400 م لكنه توقف بعد 130 مترًا، ممسكًا بعضلة الفخذ الأيسر وسقط على المضمار.

وتصدر البورتوريكي آيدن أوينز-ديليرمي الترتيب المؤقت بعد خمس مسابقات برصيد 4606 نقطة.

ويحتل حامل اللقب الألماني نيكلاس كول المركز السادس.

وتبقى خمس مسابقات في منافسات العشارية تقام غدا الأحد في اليوم الختامي للبطولة وهي 110 م حواجز، رمي القرص، القفز بالزانة، رمي الرمح وسباق 1500 م.

وفضلا عن ميداليتيه الأولمبيتين، الذهبية في الصيف الماضي في طوكيو والبرونزية في عام 2016 في ريو دي جانيرو، صعد وارنر على منصة التتويج في بطولة العالم ثلاث مرات حيث حصل على الميدالية الفضية في عام 2015 في بكين والميدالية البرونزية في عامي 2013 في موسكو و2019 في الدوحة.

© 2022 AFP