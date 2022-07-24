مونديال يوجين: ذهبية التتابع 4 مرات 100 م لرجال كندا

المنتخب الكندي المتوج بذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م في مونديال يوجين لألعاب القوى في 23 تموز/يوليو 2022. بن ستانسال اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توج المنتخب الكندي للرجال السبت بذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.