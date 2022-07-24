مونديال يوجين: ذهبية التتابع 4 مرات 100 م لرجال كندا
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توج المنتخب الكندي للرجال السبت بذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
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وقطعت كندا بقيادة نجمها أندري دو غراس مسافة السباق بزمن 37.48 ثانية أمام الولايات المتحدة ونجمها المتوج باللقب العالمي لسباق 200 م نواه لايلز (37.55 ث) وبريطانيا (37.83 ث).
وكانت الولايات المتحدة توجت باللقب العالمي في الدوحة أمام بريطانيا واليابان، فيما نالت كندا برونزية الألعاب الأولمبية خلف إيطاليا البطلة وبريطانيا الوصيفة.
© 2022 AFP