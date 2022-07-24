مونديال يوجين: ذهبية الوثبة الثلاثية للبرتغالي بيتشاردو

أندري إيساكوفيتش اف ب

البرتغالي بيدرو بيتشاردو يحتفل بتتويجه بلقب بطل العالم في الوثبة الثلاثية في مونديال يوجين لألعاب القوى في 23 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توج البطل الأولمبي البرتغالي بيدرو بيتشاردو السبت بذهبية الوثبة الثلاثية في بطولة العالم الثامنة عشرة لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وكانت الثالثة ثابتة بالنسبة لبيتشاردو (29 عاما) في بطولة العالم، فبعد حلوله وصيفا مرتين، نال اللقب العالمي بقفزه 17.95 م أمام البوكينابي أوغ-فابريس زانغو صاحب برونزية أولمبياد طوكيو (17.55 م) والصيني يامينغ جو صاحب فضية الأولمبياد (17.31 م).

وحقق بيتشاردو، الكوبي الأصل، أفضل رقم في المسابقة هذا العام.

© 2022 AFP