مونديال يوجين: ذهبية سباق 35 كلم مشيا للإيطالي ستانو

الايطالي ماسيمو ستانو يحتفل بتتويجه بطلا للعالم في سباق 35 كلم مشيا في مونديال يوجين لألعاب القوى في 24 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرز العداء الإيطالي ماسيمو ستانو الأحد ذهبية سباق 35 كلم مشياً في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطع ستانو بطل اولمبياد طوكيو في سباق 20 كلم مشيا، مسافة المسابقة الحديثة بزمن 2:23:14 ساعة، وعادت الفضية إلى الياباني ماساتورا كاوانو (2:23:15 سا)، والبرونزية إلى السويدي بيرسيوس كالستروم (2:23:44 سا).

وحقق ستانو أفضل توقيت في هذه المسافة التي استحدثت مؤخرا بعدما كان التنافس على سباق 50 كلم، علما ان الرقم السابق كان بحوزة كاوانو بزمن 2:26:40 ساعة وحققه في 17 نيسان/أبريل الماضي.

وفشل كاوانو في تكرار إنجاز مواطنه توشيكازو يامانيشي الذي توج بذهبية سباق 20 كلم يوم الجمعة الماضي.

وقال ستانو (30 عاما) "على الرغم من أنني فزت بالفعل بالميدالية الذهبية الأولمبية، لا أستطيع أن أصدق ما حققته. أنا سعيد بالحصول على الميدالية الذهبية في مسافة أخرى وإظهار أنني أستطيع أن أكون قادرا على المنافسة في مسافات مختلفة".

وأضاف "كاوانو قدم سباقا رائعا. اضطررت إلى تغيير وتيرتي مرات عدة من أجل الفوز اليوم (الأحد). لقد أرهقني (كاوانو) حقا".

© 2022 AFP