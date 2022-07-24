مونديال يوجين: ذهبية سباق 5 الاف م للإثيوبية تسيغاي وحسن تخرج خالية الوفاض

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحتفل بفوزها بذهبية سباق 5 الاف م في مونديال يوجين لألعاب القوى في 23 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت الإثيوبية غوداف تسيغاي السبت ذهبية سباق 5 الاف م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

إعلان اقرأ المزيد

وقطعت تسيغاي التي نالت فضية سباق 1500 م الإثنين الماضي، مسافة السباق بزمن 14:46.29 دقيقة أمام الكينية بياتريس تشيبيت (14:46.75 د) والإثيوبية الأخرى داويت سيياو (14:47.36 د).

وحلت البطلة الأولمبية الهولندية سيفان حسن سادسة (14:48.12 د) وخرجت خالية الوفاض بعد خيبتها في سباق 10 الاف م السبت الماضي عندما حلت ثامنة.

وكان السباق بطيئا في البداية قبل أن تفرض الإثيوبيات تسيغاي وسيياوم وليتيسينبيت غيداي، المتوجة بذهبية سباق 10 الاف في يوجين، سيطرتهن شيئا فشيئا وترفعن إيقاعه ثم تخلصن من منافساتهن حتى انحصرت المنافسة في اللفة الأخيرة بينهن والكينيتين تشيبيت ومارغاريت تشيليمو كيبكيمبوي وحسن.

وكانت الكلمة الأخيرة لتسيغاي، صاحبة برونزية السباق في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي وبرونزية 1500 م في مونديال الدوحة وذهبية بطولة العالم داخل قاعة هذا العام، بفضل السرعة النهائية.

© 2022 AFP