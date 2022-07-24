مونديال يوجين: سيدات الولايات المتحدة تحرزن ذهبية التتابع 4 مرات 100 م

سيدات الولايات المتحدة (من اليسار إلى اليمين) ميليسا جيفرسون وآبي ستاينر وجينا برانديني وتوانيشا تيري تحتفلن باللقب العالمي في سباق التتابع 4 مرات 100 م في مونديال يوجين لألعاب القوى في 23 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت سيدات الولايات المتحدة السبت ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م في بطولة العالم الثامنة عشرة لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وتفوقت الولايات المتحدة التي كانت ممثلة بالعداءات ميليسا جيفرسون وآبي ستاينر وجينا برانديني وتوانيشا تيري بزمن 41.14 ثانية أمام جامايكا حاملة اللقب والتي ضمت تشكيلتها الثلاثي المتوج بثلاثية سباق 100 م آن-شيلي فرايزر برايس وإيلاين تومسون-هيراه وشيريكا جاكسون الى جانب كيمبا نيلسون (41.18 ث)، فيما عادت البرونزية لألمانيا (42.03 ث).

ونجحت الولايات المتحدة التي حلت ثالثة في النسخة الأخيرة في الدوحة في الثأر من جامايكا التي تفوقت عليها أيضا في الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي عندما اكتفت بالفضية.

© 2022 AFP