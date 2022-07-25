أكراد سوريا يسلمون طاجيكستان 146 فرداً من عائلات جهاديين

دليل سليمان ا ف ب/ارشيف

مخيم روج حيث تحتجز نساء وأطفال من عائات جهاديين من جنسيات مختلفة في مناطق سيطرة الأكراد بشمال شرق سوريا في 4 آذار/مارس 2021

القامشلي (سوريا) (أ ف ب) – سلّمت الإدارة الذاتية الكردية الإثنين الى وفد من دولة طاجيكستان 146 امراة وطفلا من رعاياها، من أفراد عائلات مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.

إعلان اقرأ المزيد

منذ إعلان القضاء على "خلافة" التنظيم المتطرف في سوريا عام 2019، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات. لكن غالبية الدول لم تستجب للنداءات.

وأفاد المسؤول في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنّر الكعيط لوكالة فرانس برس عن تسليم "146 شخصاً من نساء وأطفال" الى سفير طاجيكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف.

ويتوزع هؤلاء، وفق الكعيط، بين 42 امرأة و104 أطفال، بينهم أيتام، لم يحدد عددهم. وكانوا في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة.

وقال إن النساء "ومن خلال تواصلنا مع جهاتنا الأمنية لم يرتكبن أي جرم أو عمل إرهابي في مناطق شمال وشرق سوريا".

وشاهد مصورو وكالة فرانس برس النساء، وبعضهن غطين وجوههن، والأطفال داخل حافلات انطلقت بحماية عناصر من قوات سوريا الديمقراطية من مقر الإدارة الذاتية الى مطار القامشلي تمهيداً لعودتهم الى بلدهم.

وتم تسليم هذه الدفعة، وهي الأولى من نوعها الى طاجيكستان، بعد تواصل استمر اشهراً عدة، وفق المسؤول الكردي.

خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي، قال زبيدوف للصحافيين باللغة العربية "منذ فترة، يتخذ الجانب الطاجيكي كافة التدابير والترتيبات اللازمة لإيجاد السبيل لاعادة هؤلاء النساء والأطفال الى طاجياكستان، عبر التنسيق مع الجهات المختصة".

وأكّد أن سفارة بلاده في الكويت "تعمل على إعادة المواطنين الطاجيك من نساء وأطفال ممن يتواجدون حاليا في مخيمي الهول وروج".

وقد تسلمت دول قليلة أفراداً من عائلات الجهاديين المحتجزين في شمال شرق سوريا، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء الجهاديين.

وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش وجود أكثر من 41 ألف أجنبي من عشرات الجنسيات، وغالبيتهم أطفال، في سجون ومخيمات الإدارة الذاتية الكردية.

© 2022 AFP