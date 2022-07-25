بطولة السعودية: المصري حامد من الزمالك إلى الاتحاد

محمود خالد ا ف ب

لاعب الوسط طارق حامد يحمل الكأس السوبر المصرية بعد الفوز على الاهلي في ابو ظبي في 20 شباط/فبراير 2020

الرياض (أ ف ب) – انتقل لاعب وسط منتخب مصر المخضرم طارق حامد من الزمالك إلى نادي الاتحاد السعودي لمدة موسمين، بحسب ما أعلن نادي مدينة جدة.

إعلان اقرأ المزيد

وغرّد النادي الأصفر والأسود على صورة لحامد بلباس فرعوني "أعجوبة مصرية جديدة في الاتحاد"، مضيفاً "المحارب الفرعوني بقى نمر".

ويُعدّ حامد (33 عاماً و49 مباراة دولية) من ابرز لاعبي الزمالك وقد حمل ألوانه بين 2014 و2022، أحرز خلالها لقب الدوري مرتين والكأس خمس مرات وكأس الكونفدرالية مرّة.

وقال لاعب الارتكاز، المولود في المنصورة والذي حمل ألوان سموحة بين 2010 و2014 بعد ان استهل مسيرته في طلائع الجيش، في شريط فيديو بثه نادي الاتحاد "شرف كبير لي أن العب في نادي اتحاد جدة. أنا شخص محظوظ جداً، لأني كنت ألعب في أكبر ناد في افريقيا، الزمالك المصري، مع أعظم وأوفى جمهور والآن أنا لاعب في اتحاد جدة، أكبر ناد في آسيا، مع اعظم واوفى جمهور. خرجت من ناد كبير وذهبت لناد كبير".

وصفه رئيس الاتحاد انمار الحائلي في حسابه على تويتر انه لاعب برتبة محارب "اليوم انضم لنا في كتيبة النمور الكابتن /طارق حامد، لاعب برتبة محارب وهي الجينات التي عُرف بها الاتحاد منذ قديم الأزل".

وانضم حامد لمواطنه قلب الدفاع المخضرم أحمد حجازي لاعب الاتحاد.

وكانت تقارير صحافية مصرية أشارت الى تعرض حامد لعقوبة مالية كبيرة بسبب عدم انتظامه مع الزمالك في الفترة الماضية، قبل أن تشهد الساعات الماضية مخالصة إنهاء تعاقده مع النادي الأبيض.

توجه حامد لجمهور نادي الزمالك على صفحته في موقع فيسبوك "انتم أغلى شيئ كسبته في رحلتي.. أنا مدين لكم بشرح أشياء كثيرة لكن ليس الآن، لأن الوقت الآن للزمالك ودعم الفريق في مشواره في الدوري. أحبكم كثيراً وسأفتقدكم".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري راهناً بفارق 4 نقاط عن بيراميدز بعد 26 مباراة، فيما يحتل غريمه الأهلي المركز الثالث بفارق تسع نقاط لكنه لعب مباراتين اقل.

أما الاتحاد، فكان على وشك انتزاع لقب الدوري من الهلال، قبل أن ينجح الأخير بقلب الطاولة عليه في المراحل الأخيرة.

© 2022 AFP