دعوة إلى الإضراب الأربعاء في شركة لوفتهانزا مع توقع تأخير والغاء رحلات

جاستن سوليفان غيتي أميركا الشمالية/غيتي عبر ا ف ب

فرانكفورت (أ ف ب) – دعت إحدى النقابات الرئيسية في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران الاثنين موظفي الشركة العاملين على الأرض إلى إضراب الأربعاء في إطار نزاع على الأجور معلنة "تأخيرا والغاء" رحلات فيما تشهد المرحلة الحالية توترا في أوساط الطيران الأوروبية.

إعلان اقرأ المزيد

وجهت نقابة "فيردي" دعوة إلى الإضراب من الأربعاء عند الساعة 03,45 (01,45 ت غ) حتى الساعة 06,00 من يوم الخميس (الساعة الرابعة ت غ) "لزيادة الضغوط" على الإدارة في إطار المطالبة برفع الأجور بنسبة 9,5 % على ما جاء في بيان.

ولم تحدد مجموعة لوفتهانزا كبرى شركات النقل الجوي الأوروبية حتى الآن تداعيات هذا التحرك على المسافرين في وقت يعاني منه الركاب أصلا من انتظار طويل في المطارات والغاء رحلات كثيرة بسبب نقص في الموظفين.

وقد ألغت لوفتهانزا حتى الآن حوالى ستة آلاف رحلة هذا الصيف في حين ينوي مطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية تخفيف جدول الرحلات "من أجل تحسين استقرار العمليات الجوية" التي تتعرض لضغوط كبيرة بسبب العطل الصيفية.

ويشمل اضراب الأربعاء العاملين على الأرض ولا سيما عمال الصيانة فضلا عن سائقي آليات قطر الطائرات وهم أساسيون في تشغيل المطار.

وأكدت النقابة أن "ستحصل الكثير من عمليات الالغاء والتأخير".

وقالت المسؤولة في النقابة كريستين بيله "الوضع في المطارات يتفاقم والموظفون يتعرضون لضغوط متزايدة بسبب النقص الكبير في عدد العاملين والتضخم الكبير وغياب أي زيادة على الأجور منذ ثلاث سنوات".

ومنذ رفع القيود الصحية مطلع السنة، تعاني شركات الطيران والمطارات في تلبية الطلب الذي يشهد ارتفاعا كبيرا بعد بطء في الحركة استمر سنتين خسر خلالهما هذا القطاع الكثير من موظفيه.

ويعاني قطاع الطيران الألماني راهنا من نقص في الموظفين يبلغ سبعة آلاف شخص على ما أظهرت دراسة للمعهد الاقتصادي IW صدرت في نهاية حزيران/يونيو.

وقال خبراء الاقتصاد يومها إن "الكثير من الموظفين بحثوا عن عمل في قطاعات أخرى وهم غير متوافرين راهنا للعمل تلبية لارتفاع الطلب".

© 2022 AFP