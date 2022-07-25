عناصر الإطفاء اليونانيون يخوضون معركة شاقة لإنقاذ حديقة وطنية من النيران

مانوليس لاغوتاريس ا ف ب

اثينا (أ ف ب) – يحاول رجال الإطفاء اليونانيون الإثنين مكافحة حريق هائل يهدد حديقة داديا الوطنية المعروفة بمستعمرتها للنسور السوداء فيما تواجه البلاد موجة حر شديدة.

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تضرب اليونان منذ السبت موجة حرّ يُتوقّع أن تستمرّ عشرة أيام وأن تبلغ درجات الحرارة فيها 42 مئوية في بعض المناطق، فيما تكافح البلاد ثلاثة حرائق رئيسية.

ويعتبر ارتفاع درجات الحرارة نتيجة مباشرة لأزمة المناخ وفق العلماء، مع زيادة شدة انبعاثات غازات الدفيئة ومدتها وتواترها.

والاثنين تم نشر 320 إطفائيا وقاذفتين مائيتين وأربع مروحيات لاحتواء النيران التي اندلعت الخميس في حديقة داديا الوطنية.

وأخليت بعض القرى في المنطقة، فيما دمّرت النيران حوالى 500 هكتار من الغابات.

وداديا هي واحدة من أهم المناطق المحمية في أوروبا، إذ توفر موطنا مثاليا لطيور نادرة وهي الموطن الوحيد لتكاثر النسور السوداء في البلقان.

وهي تستضيف ثلاثة من أربعة أنواع من النسور في أوروبا، النسر الأسود والنسر الأسمر (غريفون) والنسر المصري، و36 من 38 نوعا من الطيور الجارحة في أوروبا.

وتتميز داديا بتنوع موائلها إذ تضم 104 أنواع من الفراشات و13 نوعا من البرمائيات و29 نوعا من الزواحف وحوالى 65 نوعا من الثدييات، 24 منها خفافيش.

وقال وزير أزمة المناخ والحماية المدنية خريستوس ستيليانيديس الاثنين بعد زيارة للمنطقة المتضررة في عطلة نهاية الأسبوع "إنها معركة شاقة، معركة لضمان بقاء هذا النظام البيئي الاستثنائي".

وقالت وكالة الحماية المدنية الاثنين إن هناك خطرًا كبيرًا بنشوب حرائق غابات نظرا إلى موجة الحر والرياح العاتية.

واندلعت حرائق في شمال البلاد وغربها وجنوبها، بما في ذلك في جزيرة ليسبوس السياحية حيث طلب من حوالى 200 شخص مغادرة قرية فريسا الأحد بسبب النيران.

© 2022 AFP