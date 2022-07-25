قصف صاروخي لحقل للغاز في شمال العراق

سفين حامد ا ف ب

السليمانية (العراق) (أ ف ب) – تعرض حقل غاز في إقليم كردستان الذي يتمتّع بحكم ذاتي إلى قصف صاروخي، كما أفاد مسؤول محلي، في رابع هجوم يطال الحقل ذاته خلال شهر، فيما شهدت مواقع للنفط والغاز في الإقليم هجمات مماثلة في الأشهر الأخيرة.

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وقال رمك رمضان قائم قام قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، حيث يقع الحقل المستهدف في شمال العراق والمملوك لشركة "دانة غاز" الإماراتية إن "حقل كورمور تعرض إلى قصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا".

وأضاف لفرانس برس "حتى الآن الخسائر غير معروفة ونحن بصدد التحقيق لمعرفة الخسائر".

وهذه المرة الرابعة خلال نحو شهر التي يتعرّض فيها هذا الحقل للقصف، دون أن تسفر الهجمات عن خسائر مادية وبشرية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

ويقع حقل الغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان.

وفي الأسابيع الأخيرة، استُهدفت مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كردستان بقذائف صاروخية لم تتبن أي جهة إطلاقها.

وسجل أول استهداف بالصواريخ في نيسان/أبريل، ثم استهدفت في أيار/مايو مصفاة نفط كاوركوسك، وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط والواقعة شمال غرب أربيل عاصمة كردستان العراق.

© 2022 AFP