مونديال يوجين: الألمانية ميهامبو تحتفظ باللقب العالمي في مسابقة الوثب الطويل

الالمانية مالايكا ميهامبو تحتفل بذهبية الوثب الطويل في مونديال يوجين لألعاب القوى في 24 تموز/يوليو 2022. أندري إيساكوفيتش اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – احتفظت الألمانية مالايكا ميهامبو بلقبها العالمي في مسابقة الوثب الطويل عندما نالت الأحد ذهبية النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.