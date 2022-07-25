مونديال يوجين: الألمانية ميهامبو تحتفظ باللقب العالمي في مسابقة الوثب الطويل
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – احتفظت الألمانية مالايكا ميهامبو بلقبها العالمي في مسابقة الوثب الطويل عندما نالت الأحد ذهبية النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
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ونجحت ميهامبو، بطلة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، في الاحتفاظ بلقبها بفضل محاولتها السادسة الأخيرة في الدور النهائي حيث قفزت 7.12 م أمام النيجيرية إيسي برومي (7.02 م) والبرازيلية ليتيسيا أورو ميلو (6.89 م).
ومنحت ميهامبو (28 عاما) اللقب العالمي الوحيد لألمانيا في يوجين والميدالية الثانية فقط قبل ثلاثة أسابيع على استضافتها بطولة أوروبا في ألعاب القوى في مدينة ميونيخ.
© 2022 AFP