مونديال يوجين: الأميركية أثينغ مو تحرز اللقب العالمي لسباق 800 م

الأميركية أثينغ مو عقب تتويجها بذهبية سباق 800 م في مونديال يوجين لألعاب القوى في 24 تموز/يوليو 2022. جويل صمد اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توجت العداءة الأميركية أثينغ مو الأحد بطلة للعالم في سباق 800 م عندما أحرزت ذهبية النسخة الثامنة عشرة لمونديال يوجين لألعاب القوى.