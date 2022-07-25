مونديال يوجين: الأميركية أثينغ مو تحرز اللقب العالمي لسباق 800 م
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توجت العداءة الأميركية أثينغ مو الأحد بطلة للعالم في سباق 800 م عندما أحرزت ذهبية النسخة الثامنة عشرة لمونديال يوجين لألعاب القوى.
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وقطعت مو مسافة السابق بزمن 1:56.30 دقيقة أمام البريطانية كيلي هودجكينسون (1:56.38 دقيقة) والكينية ماري مورا (1:56.71 د).
وجددت مو تفوقها على هودجكينسون بعدما فعلتها في دورة الالعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي ونالت الذهبية، فيما اكتفت البريطانية بالفضية.
وحلت الأميركية الأخرى رايفين رودجرز، ثالثة الأولمبياد ووصيفة بطلة العالم، سادسة بزمن 1:58.26 دقيقة، فيما جاءت مواطنتها أجي ويلسون، ثالثة الدوحة 2019، ثامنة وأخيرة (2:00.19 د)
© 2022 AFP