مونديال يوجين: الرئيس النيجيري يشيد بأموسان "المذهلة"

جويل صمد اف ب

النيجيرية توبي أموسان تحتفل بفوزها بذهبية سباق 100 م حواجز في مونديال يوجين لألعاب القوى في 24 تموز/يوليو 2022.

ابوجا (نيجيريا) (أ ف ب) – أشاد الرئيس النيجيري محمد بخاري الإثنين بمواطنته العداءة توبي أموسان غداة فوزها بأول ميدالية ذهبية لبلدها في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وأحرزت أموسان الأحد اللقب العالمي لسباق 100 م حواجز بعد أقل من ساعتين على تحطيمها الرقم القياسي العالمي في نصف نهائي مذهل حيث سجلت 12.12 ثانية، لتحطم رقم الأميركية كندرا هاريسون 12.26 ثانية منذ 22 تموز/يوليو 2016 في دورة الألعاب الأولمبية في لندن.

وقطعت أموسان مسافة السباق النهائي بوقت قدره 12.06 ثانية محققة رقماً قياسياً جديداً لكن لم يتم اعتماده بسبب الرياح القوية (2.5 م/ث).

ونجحت أموسان، البالغة من العمر 25 عاماً، في ترجمة سيادتها على السباق معوضة خيبتها في النسخة الأخيرة في الدوحة 2019 وأولمبياد طوكيو الصيف الماضي عندما حلت رابعة.

وجاء في بيان رئاسي أن "الرئيس ينضم إلى ملايين النيجيريين في الاحتفال بهذا الإنجاز الرائع لمواطنته وبطلة الألعاب الإفريقية مرتين، والتي أذهلت في أمسية واحدة عالم ألعاب القوى بأدائها الفائق والمذهل".

وقال بخاري إن إنجازات أموسان ستلهم الأجيال القادمة من الرياضيين النيجيريين لتحقيق نجاحات باهرة.

وضمن السياق ذاته، قال وزير الرياضة النيجيري صنداي داري إن فوز أموسان التاريخي إلى جانب الميدالية الفضية من إيسي بروم في مسابقة الوثب الطويل للسيدات بشرا بعهد جديد للرياضة في البلاد.

وتابع "أنا فخور جداً بما حققه توبي أموسان وإيسي بروم وحتى أولئك الذين لم يصعدوا إلى المنصة في يوجين بولاية أوريغون".

وأردف "سنوات من العمل الجاد وطرق الباب باستمرار قد أسفرت عن الفوائد الصحيحة. ولأول مرة في تاريخنا لدينا بطلة عالمية. هذا ضخم".

© 2022 AFP