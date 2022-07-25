مونديال يوجين: النيجيرية أموسان تحرز اللقب العالمي في سباق 100 م حواجز بعد رقمها القياسي في نصف النهائي

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت النيجيرية توبي أموسان اللقب العالمي لسباق 100 م حواجز بعد أقل من ساعتين على تحطيم رقمه القياسي العالمي الأحد في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطعت أموسان 12.06 محققة رقما قياسيا جديدا لكن لم يتم اعتماده بسبب الرياح القوية (2.5 م/سا) وذلك بعدما حققت قبل ساعة و50 دقيقة في نصف النهائي 12.12 ثانية محطمة رقم الأميركية كندرا هاريسون 12.26 ثانية منذ 22 تموز/يوليو 2016 في دورة الألعاب الأولمبية في لندن. وعادت الفضية الى الجامايكية بريتاني أندرسون (12.23 ث)، والبرونزية لبطلة الأولمبياد البورتوريكية ياسمين كاماتشو كوين (12.23 ث).

ونجحت أموسان، البالغة من العمر 25 عاما، أخيرا في ترجمة سيادتها على السباق معوضة خيبتها في النسخة الأخيرة في الدوحة 2019 وأولمبياد طوكيو الصيف الماضي عندما حلت رابعة.

© 2022 AFP