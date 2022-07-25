مونديال يوجين: ثلاثة أرقام قياسية وبصمات لفرايرز-برايس وبرشم وروخاس

السويدي أرمان دوبلانتيس يحتفل بتتويجه باللقب العالمي في مسابقة القفز بالزانة مع رقم قياسي عالمي في مونديال يوجين لألعاب القوى في 24 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حُطّمت ثلاثة أرقام قياسية عالمية، حصدت الجامايكية "السهم" شيلي-آن فرايزر-برايس ذهبية خامسة نادرة وفرض الواثبان القطري معتز برشم والفنزويلية يوليمار روخاس نفسيهما بلقب ثالث توالياً، في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت الأحد في مدينة يوجين الأميركية.

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وترك كل السويدي أرمان دوبلانتيس والأميركية سيدني ماكلافلين بصمة خالدة، بتحطيم الأول الرقم العالمي بالوثب بالزانة وتسجيل الثانية رقماً خارقاً في سباق 400 م حواجز، فيما أحرزت البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون ذهبيتين، في النسخة الأولى من البطولة تقام في الولايات المتحدة الأميركية على ملعب "هايوارد فيلد" في يوجين الواقعة في ولاية أوريغون.

وغرّدت الولايات المتحدة خارج السرب في النسخة الأولى على ارضها وتصدرت برصيد 33 ميدالية بينها 13 ذهبية وتسع فضيات و11 برونزية، علما أنها البلد الوحيد الذي تخطى حاجز العشر ذهبيات في البطولة، وكانت مطاردتها المباشرة اثيوبيا بعشر ميداليات بينها 4 ذهبيات ومثلها فضية وبرونزيتين.

وضرب دوبلانتيس (22 عاماً) بقوة في اليوم الختامي برقم قياسي عالمي بلغ 6.21 م في طريقه إلى إحراز اللقب العالمي الذي ينقص خزائنه، معوّضاً النسختين الاخيرتين عندما حل تاسعا في لندن 2017 ووصيفا في الدوحة 2019.

وهو الرقم القياسي العالمي الخامس لدوبلانتيس في المسابقة والثالث هذا العام مؤكدا تصميمه على ألاّ يقف أي عائق في وجهه.

وقال مازحا في تصريح لمذيع الملعب "محاولة لا بأس بها"، وأضاف موجها كلامه إلى الجماهير "لقد منحتم لي طاقة جيدة لمساعدتي على تخطي الحاجز، كان ذلك رائعا أنا أعشق يوجين".

ثلاثة أرقام قياسية عالمية

رقمه القياسي الذي نال على إثره 100 ألف دولار، كان الثالث في النسخة الثامنة عشرة، وبعد يومين فقط من الرقم القياسي الأول والذي حققته الأميركية سيدني ماكلافلين الجمعة في سباق 400 م حواجز عندما سجلت 50.68، في طريقها الى اللقب العالمي مكررة إنجازها في الألعاب الأولمبية بذهبية ورقم قياسي في الدور النهائي.

Sydney McLaughlin celebrates her world record-breaking victory in the women's 400m hurdles Patrick Smith GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

كانت المرة الرابعة تتمكن فيها ماكلافلين من تحطيم الرقم القياسي العالمي للسباق في أكثر من عام واحد بقليل، وباتت أول امرأة تنزل تحت حاجز 51 ثانية في هذه المسافة.

وعلى غرار دوبلانتيس، نجحت ماكلافلين في إحراز اللقب الذي ينقص خزائنها والثأر من مواطنتها محمد التي حرمتها من اللقب العالمي في النسخة الأخيرة في الدوحة 2019.

الرقم القياسي الثالث كان من نصيب النيجيرية توبي أموسان في نصف نهائي سباق 100 م حواجز بقطعها المسافة بزمن 12.12 ثانية علما أنها حطمته بعد ساعة و50 دقيقة عندما نالت الذهبية بزمن 12.06 ثانية لكن لم يتم اعتماده بسبب الرياح القوية (2.5 م/ث).

لقب ثالث تواليا لبرشم

ودخل القطري معتز برشم تاريخ مسابقة الوثب العالي من الباب الكبير عندما أصبح أول رياضي يحتفظ بلقبها ثلاث مرات متتالية.

احرزت الفنزويلية يوليمار روخاس ذهبية مونديالية ثالثة تواليا في الوثبة الثلاثية اندري ايساكوفيتش ا ف ب

إنجاز حققته الفنزويلية يوليمار روخاس في مسابقة الوثبة الثلاثية التي تحمل رقمها القياسي العالمي.

وعادلت روخاس سجلها الذهبي في بطولة العالم داخل القاعة التي توجت بها ثلاث مرات في بورتلاند الاميركية 2016 وبرمنغهام الانكليزية 2018 وبلغراد 2022، وحققت اللقب الثالث في الهواء الطلق بعد مونديالي 2017 في لندن و2019 في الدوحة، إلى جانب ذهبية أولمبياد في طوكيو.

وخامس لفرايزر-برايس

واحرزت العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس لقب بطلة العالم لسباق 100 م للمرة الخامسة في مسيرتها الزاخرة.

العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس تحتفل بتتويجها بلقب بطلة العالم في سباق 100 م في مونديال يوجين في 17 تموز/يوليو 2022. جويل صمد اف ب

حققت المخضرمة فرايزر-برايس (35 عاما) إنجازها، بقطعها المسافة بزمن 10.67 ثوان في ثلاثية جامايكية، أمام مواطنتيها شيريكا جاكسون بتسجيلها أفضل توقيت لها هذا العام (10.73 ث)، وإيلاين تومسون-هيراه (10.81 ث).

وهي المرة الأولى ينجح فيها بلد واحد في الظفر بالميداليات الثلاث لسباق السيدات.

وسبق لفرايزر-برايس أن ظفرت باللقب العالمي أعوام 2009 و2013 و2015 و2019، وباتت أول رياضية تحرز لقب سباق واحد 5 مرات في بطولة العالم، علما أنها توجت باللقب الأولمبي مرتين في 2008 و2012.

ثنائية فريدة لغارسيا ليون

ستصبح البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون بطلة مرموقة في بلادها لا محالة، بفضل إنجازها الرائع في يوجين، عندما ظفرت بذهبيتي سباقي المشي لمسافتي 20 كلم و35 كلم.

توّجت البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون بذهبية سباق 35 كلم مشياً في النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية في 22 تموز/يوليو 2022 بن ستانسل ا ف ب

وضعت غارسيا ليون بلادها على خارطة بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخها كما باتت أول بطلة عالمية لمسابقة 35 كلم مشيا التي استحدثت مؤخرا بدلا من سباق 50 كلم مشيا.

ثلاثية أميركية في سباق 100 م

فرضت الولايات المتحدة نفسها على سباق 100 م للرجال بكسبها الميداليات الثلاث عبر فريد كيرلي ومارفن برايسي وصيفه وترايفون بروميل صاحب البرونزية.

وهي الثلاثية الثالثة للولايات المتحدة في السباق بعد 1983 و1991.

وحققت الولايات المتحدة ثلاثية ثانية وكانت في مسابقة الكرة الحديد عبر راين كراوزر وجو كوفاكس وجوش أووتوندي.

خسارة أولى لفارهولم منذ 2018

وأنهى البرازيلي أليسون دوس سانتوس سلسلة الانتصارات المتتالية للنروجي كريستيان فارهولم وتوج بذهبية سباق 400 م حواجز

وهو السباق الأول يخسره فارهولم، البطل الأولمبي والعالمي وحامل الرقم القياسي العالمي، منذ أيلول/سبتمبر 2018 في أوسترافا التشيكية. منذ ذلك الحين، حقق سلسلة انتصارات متتالية بلغت 18 سباقًا إلى جانب أربعة سباقات تأهيلية أخرى في بطولة العالم 2019 وألعاب طوكيو الأولمبية 2021.

© 2022 AFP