مونديال يوجين: دوبلانتيس يفك نحسه ويتوج باللقب العالمي مع رقم قياسي عالمي

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – فكَّ السويدي أرمان "موندو" دوبلانتيس نحسه في بطولات العالم لألعاب القوى بأفضل طريقة ممكنة متوجا بالذهبية مع رقم قياسي عالمي في مسابقة القفز بالزانة الأحد في النسخة الثامنة عشرة في مدينة يوجين الأميركية.

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وقفز دوبلانتيس 6.21 م في محاولته الثانية بعدما ضمن الذهب العالمي الذي ينقص خزائنه، ماحيا رقمه القياسي الذي كان سجله في بطولة العالم داخل قاعة وهو 6.20 م في آذار/مارس الماضي في بلغراد، علما أنه حقق أفضل قفزة ف يالهواء الطلق في 30 حزيران/يونيو الماضي في لقاء ستوكهولم الماسي على الملعب الأولمبي في العاصمة السويدية بقفزه 6.16 م.

وكان البطل الأولمبي للمسابقة حل تاسعا في نسخة لندن 2017 ووصيفا في نسخة الدوحة 2019.

وعادت الفضية للأميركي كريستوفر نيلسن (5.94 م) بفارق المحاولات أمام الفيليبيني إرنست جون أوبيينا صاحب البرونزية.

وبعدما نجح السويدي في ضمان الميدالية الذهبية 6 أمتار من المحاولة الأولى، دخل في منافسة مع نفسه فتخطى في الوهلة الأولى حاجز 6.06 م محطما الرقم القياسي لبطولة العالم (6.05 م) الذي كان صامدا منذ نسخة إدمونتون 2001 عبر الأسترالي دميتري ماركوف، ثم فقط الانتقال مباشرة الى حاجز 6.21 م في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي.

فشل في المحاولة الأولى، لكنه نجح في الثانية أمام تشجيعات الجماهير الغفيرة التي حضرت منافسات اليوم الأخير من الألعاب.

© 2022 AFP