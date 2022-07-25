مونديال يوجين: ذهبية التتابع 4 مرات 400 م لرجال الولايات المتحدة
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أجرز رجال الولايات المتحدة الأحد ذهبية سباق التتابع 4 مرات 400 م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم في ألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
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وقطع المنتخب الأميركي مسافة السباق بزمن 2:56.17 محققا أفضل توقيت هذا الموسم متقدما على جامايكا (2:58.58 د) وبلجيكا (2:58.72 د).
وكانت الولايات المتحدة توجت بلقب نسخة الدوحة 2019 امام جامايكا وبلجيكا ايضا، ثم أحرزت بعدها اللقب الأولمبي أمام هولندا وبوتسوانا.
© 2022 AFP