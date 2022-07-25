مونديال يوجين: ذهبية التتابع 4 مرات 400 م لرجال الولايات المتحدة

رجال الولايات المتحدة يحتفلون بذهبية التتابع 4 مرات 400 م في مونديال يوجين لألعاب القوى في 24 تموز/يوليو 2022. جويل صمد اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أجرز رجال الولايات المتحدة الأحد ذهبية سباق التتابع 4 مرات 400 م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم في ألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.