مونديال يوجين: ذهبية سباق 5 الاف م للنروجي إنغيبريغتسين
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرز العداء النروجي جاكوب إنغيبريغتسين الأحد ذهبية سباق 5 الاف م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
وقطع إنغيبريغتسين مسافة السباق بزمن 13:09.24 دقيقة، وعادت الفضية إلى الكيني جاكوب كروب (13:09.98 د)، والبرونزية إلى الأوغندي أوسكار تشيليمو (13:10.20 د).
وخاض إينغيبريغتسين سباقا رائعا وفرض إيقاعه خصوصا في اللفات الأخيرة قبل أن ينطلق بسرعة كبيرة في الأمتار الـ200 الأخيرة ويحرز المركز الأول بسهولة.
وعوض النروجي خيبة أمله في سباق 1500 م الذي يحمل لقبه الأولمبي حيث كان حل وصيفا الثلاثاء الماضي.
وحل البطل الأولمبي وصاحب الرقم القياسي العالمي لسباق 5 الاف م الأوغندي جوشوا تشيبتيغي تاسعا بزمن 13:13.12 دقيقة، والكندي محمد أحمد صاحب فضية أولمبياد طوكيو وبرونزية مونديال الدوحة 2019 خامسا 13:10.46 د).
أما بطل العالم 2019 الإثيوبي مختار إدريس فجاء في المركز الثالث عشر بزمن 13:24.67 دقيقة خلف مواطنه ووصيفه في العاصمة القطرية سيليمون باريغا (13:19.62 د).
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