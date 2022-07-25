مونديال يوجين: ذهبية سباق 5 الاف م للنروجي إنغيبريغتسين

العداء النروجي جاكوب إنغيبريغتسين يحتفل بفوزه بذهبية سباق 5 الاف م في مونديال يوجين لألعاب القوى في 24 تموز/يوليو 2022. أندري إيساكوفيتش اف ب

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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرز العداء النروجي جاكوب إنغيبريغتسين الأحد ذهبية سباق 5 الاف م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.