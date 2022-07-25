مونديال يوجين: رقم قياسي عالمي للنيجيرية أموسان في 100 م حواجز

جويل صمد اف ب

النيجيرية توبي أموسان عقب تحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م حواجز في مونديال يوجين لألعاب القوىف ي 24 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حطمت النيجيرية توبي أموسان الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م حواجز الأحد في نصف النهائي المجموعة الأولى في اليوم الأخير من النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطعت أموسان (25 عاما) مسافة السباق بزمن 12.12 ثانية ماحية الرقم القياسي السابق 12.20 ثانية والذي كان منذ 22 تموز/يوليو 2016 ودورة الألعاب الأولمبية في لندن بحوزة الأميركية كندرا هاريسون التي حلت ثانية بزمن 12.27 ثانية.

وتأهلت أموسان التي كانت حلت رابعة في النسخة الاخيرة في الدوحة عام 2019 وأولمبياد طوكيو الصيف الماضي، وهاريسون إلى الدور النهائي المقرر لاحقا.

وهو الرقم القياسي العالمي الثاني في البطولة بعد إنجاز الأميركية سيدني ماكلافلين في سباق 400 م حواجز الجمعة.

© 2022 AFP